Humedad, nieblas y mañanas frías marcan el final de mayo en el centro bonaerense

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La región de la Pampa Húmeda, incluyendo Nueve de Julio y distritos vecinos, atraviesa un período de tiempo muy estable pero con elevada humedad en superficie, favoreciendo la persistencia de nubosidad baja, neblinas y bancos de niebla durante varias jornadas consecutivas.

Panorama general

Durante este fin de semana largo y el comienzo de la semana, el flujo de aire irá rotando entre el este, noreste y norte, aportando más humedad sobre el centro y norte del país. Esta situación mantendrá condiciones propicias para:

Formación de neblinas y bancos de niebla en madrugadas y mañanas.

Cielos mayormente nublados o con nubosidad variable.

Baja amplitud térmica.

Reducción importante de visibilidad en rutas y accesos rurales.

Para este domingo 24 y el feriado del lunes 25 de Mayo, no se esperan lluvias significativas en gran parte de Argentina, incluyendo el oeste y centro bonaerense.

Neblinas persistentes hasta mitad de semana

La neblina será uno de los fenómenos destacados en la zona de Nueve de Julio.

Desde la madrugada de este domingo comenzaron a registrarse bancos de niebla y neblinas densas en distintos sectores de la Pampa Húmeda, situación que podría repetirse hasta el miércoles inclusive.

Las condiciones de humedad elevada, poco viento y estabilidad atmosférica favorecen:

visibilidad reducida,

humedad sobre calzadas,

enfriamiento nocturno,

y formación de nubosidad baja persistente.

Se recomienda máxima precaución para quienes deban circular por rutas provinciales y nacionales de la región.

¿Habrá “Sol de Mayo” este 25?

El lunes 25 de Mayo, Día de la Patria, se presentará con:

nubosidad variable,

momentos de cielo cubierto durante la mañana,

mejoras temporarias hacia la tarde y noche.

No obstante, el sol aparecerá de manera intermitente y no se descartan bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Pronóstico extendido – Nueve de Julio

Día Mínima Máxima Condiciones Domingo 4° 16° Neblinas matinales y nubosidad variable Lunes 6° 18° Cielo parcialmente soleado, húmedo Martes 9° 19° Nubosidad variable y nieblas aisladas Miércoles 6° 16° Persisten neblinas y ambiente fresco Jueves 9° 18° Mejoras temporarias Viernes 11° 20° Ascenso térmico moderado Sábado 10° 15° Mayor nubosidad y descenso térmico

Situación nacional

Mientras el centro del país mantiene condiciones estables y húmedas, en el sur patagónico comenzará a incrementarse la nubosidad hacia el lunes, anticipando precipitaciones para el martes sobre sectores de Santa Cruz y sur de Chubut, con:

lluvias,

chaparrones,

y nevadas en zonas elevadas.

Un sistema de alta presión continúa dominando gran parte de la Patagonia, limitando por ahora el avance de frentes fríos más intensos hacia el centro argentino.

Recomendaciones para viajeros

Ante la persistencia de nieblas y neblinas:

circular con luces bajas encendidas,

reducir velocidad,

evitar sobrepasos,

y consultar el estado de rutas antes de viajar.

La visibilidad podría reducirse considerablemente durante madrugadas y primeras horas de la mañana hasta mitad de semana.