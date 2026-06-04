En todo el país los suicidios aumentaron 22,6% en un año y alcanzaron un récord preocupante

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El número de personas que murieron por suicidio en Argentina creció un 22,6% durante 2025 en comparación con el año anterior, una cifra que encendió las alarmas entre autoridades sanitarias y especialistas en salud mental. Según datos oficiales, el país registró 5.209 suicidios durante el último año, frente a los 4.249 contabilizados en 2024.

Las estadísticas surgen del informe “Estadísticas Criminales 2025”, presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y muestran una tendencia sostenida al alza que se viene consolidando durante la última década. La tasa nacional alcanzó los 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio mundial, estimado en 9,1.

La magnitud del fenómeno se refleja también al compararlo con otras causas de muerte violenta. Mientras que durante 2025 se registraron 1.676 víctimas de homicidios dolosos en todo el país, los suicidios llegaron a 5.209 casos, prácticamente triplicando esa cifra.

La evolución de los registros muestra un crecimiento constante desde 2020, cuando se contabilizaron 3.262 suicidios y una tasa de 7,8 cada 100.000 habitantes. En apenas cinco años, la cantidad de casos aumentó más de un 50%.

Fuerte incremento en la provincia de Buenos Aires

La situación resulta especialmente preocupante en la provincia de Buenos Aires. Allí, los suicidios pasaron de 1.267 casos en 2024 a 1.977 en 2025, lo que representa un aumento del 55,4%.

En términos de tasa poblacional, el indicador creció de 7,7 a 11,9 suicidios cada 100.000 habitantes, ubicándose incluso por encima del promedio nacional.

Entre los distritos bonaerenses del interior que presentan tasas superiores a los 13 casos cada 100.000 habitantes se encuentran Pergamino, San Nicolás, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredón.

Nuevas estrategias de investigación y prevención

Ante el crecimiento sostenido de los casos, el Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha por primera vez un sistema específico de investigación sobre suicidios, que integra información proveniente de organismos sanitarios, del Ministerio Público Fiscal y de las áreas de seguridad.

El objetivo es construir un perfil epidemiológico más preciso que permita comprender mejor las características del fenómeno y diseñar políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento de los dispositivos de salud mental.

Desde el área explican que la identificación y cuantificación de las muertes por suicidio presenta dificultades metodológicas, debido a la complejidad para determinar con exactitud las circunstancias y la intencionalidad de los fallecimientos asociados a causas externas.

Un fenómeno complejo y multicausal

Los especialistas coinciden en que el suicidio constituye un problema complejo que no puede explicarse por una única causa. Se trata de un fenómeno multicausal en el que intervienen factores emocionales, sociales, familiares, económicos y de salud mental.

En ese sentido, un estudio reciente publicado por la revista científica The Lancet Regional Health – Americas, basado en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes en América viene creciendo durante las últimas dos décadas y ya representa la tercera causa de muerte entre las personas de 10 a 24 años.

Entre los factores asociados al aumento de los casos, los investigadores mencionan los trastornos de salud mental —como la depresión y la ansiedad—, el consumo problemático de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales, el ciberacoso, las presiones sociales y el acceso a medios potencialmente letales.

Dónde buscar ayuda

La prevención y la atención temprana son fundamentales. Ante situaciones de crisis emocional, ideación suicida o preocupación por un familiar o persona cercana, existen líneas de asistencia gratuitas y confidenciales:

• Emergencias: 107 o 911

• Provincia de Buenos Aires: 0800-222-5462

• Salud Mental CABA (24 horas): 0800-333-1665

• Centro de Asistencia al Suicida: 135 (CABA y GBA) / (011) 5275-1135 / 0800-345-1435

• Línea Nacional de Salud Mental: 0800-999-0091

Las autoridades remarcan la importancia de pedir ayuda ante cualquier situación de sufrimiento emocional y recuerdan que la intervención temprana puede resultar clave para prevenir desenlaces fatales.