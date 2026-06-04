Nuevo llamado para integrar el Registro de Cuidadores Familiares en la provincia de Buenos Aires

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires informó la apertura de una nueva convocatoria para integrar el Registro de Cuidadores Familiares, una iniciativa destinada a garantizar entornos de cuidado y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años que se encuentran alojados en instituciones.

Las personas interesadas, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, podrán inscribirse hasta el próximo 19 de junio. Como parte del proceso de selección, deberán completar un formulario de preinscripción que les permitirá participar en dos talleres grupales de información y evaluación. Las jornadas se desarrollarán de manera virtual los días 24 de junio y 1 de julio, a partir de las 9 horas.

El Registro de Cuidadores Familiares busca dar respuesta a situaciones en las que la adopción no resulta viable. Esto puede deberse a que no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, a que los propios niños, niñas o adolescentes no prestan su consentimiento para ser adoptados, o bien a que esa figura jurídica no constituye la alternativa más adecuada para su realidad particular.

A través de este programa, se promueve la conformación de vínculos de cuidado, contención y acompañamiento, ofreciendo a los adolescentes la posibilidad de desarrollarse en un entorno familiar mientras avanzan hacia una vida autónoma.

Para obtener más información sobre la convocatoria y los requisitos de inscripción, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.