jueves, junio 4, 2026
17.2 C
Nueve de Julio
jueves, junio 4, 2026
17.2 C
Nueve de Julio
General

Lincoln lanzó la “Ruta Crítica” para acompañar a mujeres que sufren violencia

Para pedir ayuda, el municipio recuerda que funcionan gratis las líneas 144, 101 y 911.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

En el Día Nacional de “Ni Una Menos”, la Mesa Local de Erradicación de la Violencia presentó en Plaza Rivadavia la “Ruta Crítica” y la Guía de Recursos de Lincoln. La herramienta detalla los pasos a seguir ante casos de violencia de género: red de contención, asistencia psicosocial y legal, y cómo hacer la denuncia. Desde la Mesa destacaron que salir de la violencia implica trabajo comunitario y familiar, porque la mayoría de las mujeres busca ayuda tanto formal como informal. La guía busca que más vecinos sepan a dónde acudir y qué hacer.

Participaron concejales, funcionarios de Acción Social, Niñez y Adolescencia, la Oficina de Violencias del municipio, Servicio Local, Casa de la Mujer y Comisaría de la Mujer y la Familia. La jornada recordó que desde 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, se contabilizan más de 3.200 víctimas letales por violencia de género en Argentina.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6242

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR