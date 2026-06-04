Lincoln lanzó la “Ruta Crítica” para acompañar a mujeres que sufren violencia

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En el Día Nacional de “Ni Una Menos”, la Mesa Local de Erradicación de la Violencia presentó en Plaza Rivadavia la “Ruta Crítica” y la Guía de Recursos de Lincoln. La herramienta detalla los pasos a seguir ante casos de violencia de género: red de contención, asistencia psicosocial y legal, y cómo hacer la denuncia. Desde la Mesa destacaron que salir de la violencia implica trabajo comunitario y familiar, porque la mayoría de las mujeres busca ayuda tanto formal como informal. La guía busca que más vecinos sepan a dónde acudir y qué hacer.

Participaron concejales, funcionarios de Acción Social, Niñez y Adolescencia, la Oficina de Violencias del municipio, Servicio Local, Casa de la Mujer y Comisaría de la Mujer y la Familia. La jornada recordó que desde 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, se contabilizan más de 3.200 víctimas letales por violencia de género en Argentina.