Refuerzan las medidas de prevención para evitar casos de triquinosis en la comunidad

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La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio recordó a la comunidad la importancia de realizar el análisis de triquinosis en aquellos animales destinados a la elaboración de chacinados para consumo familiar. El estudio se lleva a cabo de manera totalmente gratuita y constituye una medida fundamental para prevenir esta enfermedad transmitida por alimentos contaminados.

Las muestras se reciben en las oficinas de Bromatología, ubicadas en Cavallari 121, hasta los días miércoles a las 17 horas. Para efectuar el análisis, los vecinos deben presentar 100 gramos de entraña refrigerada, sin congelar.

Desde el área municipal remarcaron además que el rótulo constituye la única garantía de inocuidad en chacinados y embutidos, ya que certifica que el producto fue elaborado en establecimientos habilitados y sometido a los controles sanitarios correspondientes para evitar la presencia de triquinosis.

En este sentido, se recomienda no consumir productos sin etiqueta identificatoria. Especialmente, se aconseja evitar salames, chorizos secos, bondiolas o jamones de origen casero o artesanal que no cuenten con la identificación del elaborador mediante los registros correspondientes (PAMS y RNPA).

Asimismo, las autoridades alertaron sobre la compra de productos ofrecidos a precios significativamente inferiores a los habituales del mercado, ya que podrían no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas.

La triquinosis es una enfermedad que puede afectar gravemente la salud humana y cuya prevención depende, en gran medida, de la realización de controles adecuados y del consumo responsable de alimentos provenientes de establecimientos habilitados.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 610086.