Cadena Nueve en Kansas: La Selección Argentina afina detalles en Kansas: Messi trabajó diferenciado y los lesionados muestran una evolución favorable

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La Selección Argentina continúa ajustando los últimos detalles de su preparación para la Copa del Mundo y este miércoles realizó su primer entrenamiento abierto a la prensa en Kansas City, ciudad que funciona como base operativa del equipo de Lionel Scaloni durante gran parte de la competencia.

La periodista cordobesa Rocío Araya, contó a Cadena Nueve, que estuvo presente en el Compass Minerals National Performance Center, el moderno complejo de alto rendimiento elegido por la Asociación del Fútbol Argentino para los trabajos previos al debut mundialista.

Durante los primeros minutos de la práctica, los medios acreditados pudieron observar la evolución de varios futbolistas que atraviesan procesos de recuperación física. Entre ellos se destacó la presencia de Nicolás Paz, Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes participaron de distintas actividades bajo la supervisión del cuerpo técnico.

La principal atención estuvo puesta en Lionel Messi. El capitán argentino trabajó en el mismo campo que el resto del plantel, aunque realizó tareas diferenciadas y de menor intensidad. Según pudo constatar Araya durante la cobertura del entrenamiento, el astro argentino se movió con normalidad y sin mostrar signos de preocupación, en el marco de un plan de trabajo específico diseñado para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.

Tras la práctica, el informe médico transmitió tranquilidad. Desde el cuerpo técnico indicaron que todos los futbolistas que arrastran molestias físicas evolucionan favorablemente y continúan cumpliendo con los tiempos previstos de recuperación.

Otro de los casos que genera expectativa es el del arquero Emiliano Martínez. El “Dibu” continúa recuperándose de una lesión en una de sus manos y no sería parte de los amistosos previos al Mundial, aunque su presencia para el debut del seleccionado no estaría comprometida.

Además de los futbolistas que integran la lista definitiva para la Copa del Mundo, Scaloni trabaja por estos días con algunos jugadores convocados especialmente para los encuentros amistosos. La evolución física de varios integrantes del plantel será determinante para definir qué rol ocuparán en las próximas semanas.

Un centro de entrenamiento de primer nivel

Durante su cobertura, Rocío Araya destacó la magnitud de las instalaciones elegidas por la Selección. El complejo del Sporting Kansas City cuenta con tecnología de última generación, múltiples campos de entrenamiento y espacios destinados a la recuperación física y médica de los futbolistas.

La organización también llamó la atención por su nivel de detalle. Los periodistas fueron trasladados en buses especiales luego de atravesar estrictos controles de seguridad y sólo tuvieron acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento, tal como establecen los protocolos de la FIFA y la AFA.

El Mundial empieza a sentirse en Kansas

Aunque el clima mundialista todavía no se vive con la intensidad de otras ciudades sede, la presencia de la Selección Argentina ya genera expectativa entre los habitantes de Kansas City y especialmente entre la comunidad argentina radicada en la región.

Restaurantes, comercios y espacios públicos comienzan a prepararse para recibir a los hinchas que acompañarán al equipo durante las próximas semanas. Para muchos argentinos que viven desde hace años en Estados Unidos, la llegada del seleccionado representa una oportunidad única para reencontrarse con sus raíces y vivir de cerca una experiencia histórica.

Mientras se acerca el debut mundialista, la tranquilidad por la evolución de los jugadores lesionados y el buen ánimo que se percibe dentro del plantel alimentan la ilusión de una Selección que busca llegar en las mejores condiciones al gran desafío que tiene por delante.

En tanto, Kansas City empieza a vivir lentamente el ambiente mundialista. En el centro de la ciudad ya pueden observarse decoraciones alusivas al torneo, promociones especiales en comercios y restaurantes, así como puntos de encuentro preparados para seguir los partidos de la Selección.

La llegada de Argentina también generó una fuerte emoción entre los migrantes argentinos radicados en la región. Muchos de ellos tendrán la oportunidad de reencontrarse simbólicamente con su país a través de la presencia del seleccionado nacional en la ciudad que hoy consideran su hogar.

Con los amistosos ante Honduras cada vez más cerca y el debut mundialista en el horizonte, la Selección Argentina continúa trabajando en un entorno ideal, con la tranquilidad de que sus futbolistas lesionados muestran signos alentadores de recuperación y con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.