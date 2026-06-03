Petrecca presiona a Kicillof para actualizar el sistema de VTV en la Provincia

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La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una reforma integral del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) reavivó el debate en la provincia de Buenos Aires y generó nuevas críticas hacia la gestión de Axel Kicillof. El senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, sostuvo que las medidas anunciadas por la administración nacional ratifican el proyecto que presentó meses atrás en la Legislatura provincial y reclamó que el Ejecutivo bonaerense adhiera a los cambios.

“Siempre tarde”, sintetizaron desde el entorno del legislador al referirse a la postura del Gobierno provincial frente a reformas que, según sostienen, buscan simplificar trámites y mejorar servicios para los ciudadanos.

La reforma impulsada por Nación contempla la habilitación de más talleres mecánicos para realizar las revisiones técnicas obligatorias, ampliando la oferta de prestadores y promoviendo un esquema más abierto y competitivo. Para Petrecca, se trata de una dirección que Buenos Aires debería adoptar de manera inmediata.

“Lo que hoy está haciendo Nación confirma algo que venimos planteando hace tiempo: la VTV necesita modernizarse. Hace falta más competencia, más talleres habilitados, menos burocracia y un sistema que le facilite la vida a los vecinos en lugar de complicársela”, afirmó el presidente del bloque de senadores del PRO.

Tras conocerse las nuevas disposiciones, el legislador volvió a reclamar una actualización integral del sistema vigente en la provincia, al considerar que el actual esquema quedó desfasado frente a las necesidades de los usuarios.

Petrecca sostuvo que la decisión nacional representa una oportunidad para que Buenos Aires abandone un modelo que considera agotado y avance hacia un sistema más moderno y eficiente.

“Hoy Nación está avanzando en la dirección que propusimos para Buenos Aires. Esperamos que el Gobierno provincial tome nota y acompañe estos cambios. No tiene sentido sostener un sistema viejo cuando existen alternativas que permiten mejorar el servicio, facilitarle la vida a los vecinos y garantizar los mismos estándares de seguridad”, expresó.

Actualmente, la provincia cuenta con 54 plantas fijas y 11 móviles para atender la demanda de los 135 municipios bonaerenses. Según señalan desde la oposición, esta estructura resulta insuficiente para cubrir el volumen de vehículos que deben realizar la verificación obligatoria, generando demoras en la obtención de turnos y obligando a miles de conductores, especialmente del interior, a recorrer largas distancias para cumplir con el trámite.

En ese contexto, el proyecto impulsado por Petrecca propone ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar las verificaciones, incorporando talleres y centros técnicos que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación.

De acuerdo con la iniciativa, una mayor cantidad de prestadores permitiría acercar el servicio a más localidades, mejorar la disponibilidad de turnos y favorecer una reducción de los costos para los usuarios.

“Cuando existen más prestadores, el vecino tiene más opciones, más comodidad y mejores precios. Además, un sistema con mayor competencia también genera más transparencia”, señaló el senador.

Al mismo tiempo, aclaró que la propuesta no implica flexibilizar los controles ni reducir las exigencias vinculadas a la seguridad vial.

“El problema no es el control técnico. Todos queremos vehículos seguros circulando por las rutas y calles. El problema es que en la provincia tenemos un sistema cerrado, con poca oferta y cada vez más costoso para la gente. Eso es lo que necesitamos corregir”, concluyó.

La discusión sobre la VTV se suma así a una serie de diferencias entre Nación y Provincia en materia de regulación y servicios, con el foco puesto en la simplificación de trámites y la reducción de costos para los ciudadanos. Mientras el Gobierno nacional ya puso en marcha los cambios, desde la oposición bonaerense buscan que la administración de Kicillof avance en el mismo sentido.