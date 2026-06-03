El oficialismo busca acelerar los desalojos en 10 días por falta de pago de alquileres

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El oficialismo buscará este jueves avanzar en el Senado con el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone agilizar los desalojos de inquilinos morosos y modificar normas vinculadas a la propiedad de la tierra y el manejo de áreas afectadas por incendios.

La propuesta, elaborada bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla que los propietarios puedan exigir la desocupación de un inmueble apenas diez días después de notificar la falta de pago del alquiler. Actualmente, el plazo establecido es de dos meses consecutivos de incumplimiento.

El texto original planteaba un período aún más breve, de tres días, pero durante las negociaciones parlamentarias fue ampliado a diez para facilitar consensos y aumentar las posibilidades de aprobación.

El debate se da en un contexto de creciente presión sobre los hogares que alquilan. Según datos de la organización Inquilinos Agrupados, siete de cada diez inquilinos mantienen algún tipo de deuda y el gasto destinado al alquiler supera el 40% de los ingresos familiares.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la posibilidad de habilitar desalojos en barrios populares registrados en el RENABAP. Sin embargo, tras cuestionamientos de organizaciones sociales y referentes de la Iglesia, el oficialismo accedió a retirar ese capítulo del proyecto y postergar la discusión.

Otro aspecto central de la iniciativa es la eliminación de los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Como resultado de las negociaciones con los gobernadores, se incorporó una cláusula que establece que toda operación de venta deberá contar con la aprobación previa de las autoridades provinciales.

Además, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020 con el objetivo de desalentar incendios intencionales vinculados a emprendimientos inmobiliarios o productivos. La norma vigente impide durante 30 años el cambio de uso de tierras agrícolas afectadas por incendios y durante 60 años en el caso de bosques nativos.

La iniciativa del Gobierno elimina esas restricciones. Durante su exposición ante el plenario de comisiones, Sturzenegger cuestionó la extensión de las prohibiciones sobre actividades agropecuarias y sostuvo que afectan el derecho de propiedad durante períodos excesivamente prolongados.

Con el respaldo de varios gobernadores y bloques aliados, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para otorgar media sanción al proyecto. De concretarse, la propuesta avanzará luego a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

Fuente: Agencia DIB.