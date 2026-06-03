Cáritas convoca a toda la comunidad para una nueva colecta solidaria y necesita 90 vehículos para recorrer la ciudad

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En el marco de los 70 años de Cáritas Argentina y los 65 años de presencia en Nueve de Julio, la institución lanzó una nueva edición de su tradicional Colecta Anual, una de las iniciativas solidarias más importantes del país, que este año vuelve a convocar a vecinos, voluntarios y colaboradores bajo el lema de seguir alentando la esperanza.

Durante una entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89. y Visión Plus Tv, Eduardo Bonoldi y Mirta Saracena destacaron la importancia de esta celebración y renovaron el llamado a la comunidad para sumarse a una tarea que, desde hace décadas, acompaña a las familias más vulnerables.

“Cáritas Argentina cumple 70 años desde que fue creada por el Episcopado Argentino, aunque la Iglesia siempre tuvo una fuerte vocación solidaria. Lo que hizo Cáritas fue darle un marco, un orden y canalizar toda esa ayuda hacia quienes más la necesitan”, explicó Bonoldi.

En Nueve de Julio, la organización celebra 65 años de trabajo ininterrumpido, una trayectoria marcada por el compromiso de cientos de voluntarios que, generación tras generación, sostuvieron acciones solidarias en toda la comunidad.

Una gran movilización solidaria

La colecta domiciliaria se realizará el sábado 7 de junio y requerirá una importante logística. Según detallaron los organizadores, se necesitan alrededor de 90 vehículos y unos 400 voluntarios para recorrer los distintos barrios de la ciudad.

La convocatoria comenzará a las 13.30 en la Iglesia Catedral, donde se realizará una bendición antes de la salida de los equipos. Cada vehículo estará integrado por un conductor y al menos dos colaboradores encargados de recorrer las viviendas y recibir las donaciones. Esta necesidad hay que cubrirla.

“Todo estará debidamente identificado con pecheras y distintivos de Cáritas para brindar tranquilidad y seguridad a los vecinos”, remarcaron.

Este año se solicita especialmente la colaboración con alimentos no perecederos y aportes económicos. Cada grupo llevará una alcancía para quienes deseen realizar una contribución monetaria, explicó Mirta Saracena.

Desde la institución aclararon además que, si bien continúan recibiendo ropa durante todo el año a través del ropero comunitario, en esta oportunidad el foco está puesto en alimentos y dinero para fortalecer los programas de asistencia que Cáritas desarrolla en la ciudad.

Actividades desde la mañana

La jornada solidaria comenzará antes del recorrido domiciliario. Desde las 10 de la mañana, grupos de jóvenes estarán presentes en distintos semáforos de la ciudad con alcancías para recibir colaboraciones.

Los organizadores destacaron que no es necesario inscribirse previamente para participar. Quienes dispongan de algunas horas y quieran colaborar pueden acercarse directamente a la Catedral el mismo sábado.

“Necesitamos mucha ayuda y toda persona que quiera sumarse será bienvenida”, resaló Mirta Saracena.

Misa en homenaje a los voluntarios

Como parte de las celebraciones por el aniversario y la Semana de la Caridad, hoy miércoles a las 19 horas se celebrará una misa en la Iglesia Catedral en memoria de todos los voluntarios que formaron parte de Cáritas a lo largo de estos 65 años en Nueve de Julio, explicó Bonoldi.

La ceremonia también será una acción de gracias por quienes actualmente continúan trabajando en los distintos proyectos y emprendimientos de la institución.

“Es una forma de agradecer a todos los que ayudaron y siguen ayudando. Muchísima gente pasó por Cáritas y dejó su huella de servicio”, expresaron.

Una colecta nacional

La Colecta Anual de Cáritas se realiza simultáneamente en todo el país durante los días 7 y 8 de junio. Mientras que el sábado se desarrolla la recorrida domiciliaria, el domingo la campaña continúa en todas las celebraciones religiosas mediante las colectas realizadas en las parroquias.

Con siete décadas de historia en Argentina y más de seis décadas de trabajo local, Cáritas renueva una vez más su invitación a la comunidad para transformar la solidaridad en acciones concretas y seguir construyendo esperanza junto a quienes más lo necesitan.