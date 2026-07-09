El Club de Leones impulsa en La Plata la Casa A.P.O. destinada a familias de pacientes oncológicos

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En el marco del acto de renovación de autoridades del Club de Leones de Nueve de Julio, el gobernador saliente del Distrito 5, Gustavo Gil, puso de relieve una de las obras solidarias más importantes que impulsa actualmente el leonismo argentino: la finalización de la Casa A.P.O. (Asociación de Padres de Pacientes Oncológicos) en la ciudad de La Plata, destinada a brindar alojamiento gratuito a familias de niños que deben permanecer en esa ciudad mientras reciben tratamiento contra el cáncer.

Durante su mensaje, Gil agradeció especialmente al Club de Leones de Nueve de Julio por el importante aporte económico realizado para esta iniciativa, al señalar que la institución local donó cinco millones de pesos, recursos que permitirán ejecutar toda la instalación de agua y agua caliente del edificio.

El dirigente leonístico explicó que la Casa A.P.O. nació por iniciativa de una madre que perdió a un hijo a causa de una enfermedad oncológica y que, a partir de esa dolorosa experiencia, decidió impulsar un espacio donde las familias pudieran alojarse en condiciones dignas durante los prolongados tratamientos médicos.

Gil recordó que el proyecto de construcción de la nueva sede fue presentado ante la Fundación Internacional de Clubes de Leones durante la gestión de la entonces gobernadora Marcela Martínez y obtuvo la aprobación de un importante subsidio internacional que permitió iniciar la obra.

Sin embargo, explicó que las dificultades económicas registradas en los últimos años impidieron completar el edificio con los fondos originalmente previstos – u$s 120.000-, por lo que numerosos clubes del distrito comenzaron a realizar aportes para culminar el proyecto.

En ese contexto, destacó especialmente el compromiso del Club de Leones de Nueve de Julio.

“Gracias al aporte realizado por el club nuevejuliense podremos concretar toda la instalación de agua y agua caliente de la Casa A.P.O., una obra fundamental para que pueda comenzar a funcionar”, expresó Gil.

Asimismo, señaló que el objetivo es que la residencia pueda ofrecer un lugar seguro y confortable para padres y familiares que acompañan a niños en tratamientos oncológicos, evitando que deban afrontar además los costos de alojamiento durante su permanencia en La Plata.

Finalmente, el gobernador saliente felicitó al Club de Leones de Nueve de Julio por el permanente trabajo solidario que desarrolla en beneficio de la comunidad y remarcó que sus aportes trascienden el ámbito local, colaborando también con proyectos de alcance provincial y nacional que mejoran la calidad de vida de cientos de familias.