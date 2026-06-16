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Control visual en niños: el Club de Leones de Nueve de Julio realizó un importante pesquisamiento en escuelas del distrito

La iniciativa se llevó adelante en distintos establecimientos educativos, entre ellos la Escuela N.º 1 Bernardino Rivadavia, próxima a cumplir 160 años, donde el objetivo es detectar tempranamente posibles problemas visuales y garantizar el acceso a una atención especializada

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El Club de Leones de Nueve de Julio llevó adelante una nueva jornada de control visual destinada a niños de diferentes establecimientos educativos de la ciudad, en el marco de su permanente labor de prevención y promoción de la salud infantil. Una de las instituciones donde se desarrolló el pesquisamiento fue la Escuela N.º 1 Bernardino Rivadavia, que se encuentra próxima a celebrar sus 160 años de historia.

La actividad tuvo como principal objetivo detectar de manera temprana posibles dificultades visuales en alumnos de corta edad, una acción fundamental para favorecer su desarrollo académico, social y personal. Este tipo de controles preventivos permite identificar inconvenientes que, de no ser tratados a tiempo, pueden afectar el rendimiento escolar y la calidad de vida de los niños.

Desde el Club de Leones destacaron la importancia de estas jornadas y agradecieron especialmente la colaboración de docentes, auxiliares y familias que acompañaron la iniciativa. Asimismo, remarcaron que el compromiso y apoyo de toda la comunidad educativa fueron esenciales para garantizar la asistencia de los alumnos y el éxito del pesquisamiento.

La misión de la institución es brindar a los niños la oportunidad de acceder a un diagnóstico temprano y, cuando sea necesario, a un seguimiento profesional por parte de especialistas en oftalmología. De esta manera, se busca contribuir a la detección precoz de problemas visuales y promover mejores condiciones para el aprendizaje y el crecimiento.

Esta destacada obra leonística fue posible gracias a la incorporación de un autorrefractor, equipamiento adquirido mediante el apoyo de la Fundación Internacional de Clubes de Leones. La utilización de esta tecnología permite realizar evaluaciones más precisas y eficientes, facilitando la identificación de posibles alteraciones visuales en edades tempranas.

El Club de Leones de Nueve de Julio reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de los niños de la comunidad y adelantó que continuará impulsando nuevas acciones solidarias y preventivas, tal como lo viene realizando desde hace años en beneficio de las familias nuevejulienses.

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