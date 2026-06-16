El Profe Córdoba respaldó a la Selección: “Argentina está mejor grupalmente que en 2022”

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A horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial, el reconocido entrenador Daniel “Profe” Córdoba expresó su confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que el plantel atraviesa un momento de fortaleza colectiva incluso superior al que tenía durante la conquista de la Copa del Mundo en 2022.

El ‘Profe’ Córdoba remarcó que la principal virtud de la actual Selección no pasa exclusivamente por lo futbolístico, sino por la solidez humana del grupo. “Primero está el grupo, segundo está el grupo y tercero está el grupo. Me parece que Argentina, grupalmente, está igual o mejor que en 2022. No me refiero al juego, sino a la mente y al alma de los jugadores”, afirmó.

El entrenador destacó que la cohesión interna del plantel es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostienen los éxitos recientes del combinado nacional. Sin embargo, advirtió que en el fútbol moderno no existen rivales sencillos y pidió cautela de cara al estreno mundialista.

“Argentina no va a ganarle fácil a Argelia, ojalá que sí. Hay que tener todo el respeto porque miren los resultados que se están dando”, señaló, en referencia a la creciente competitividad que existe en el escenario internacional.

Durante sus intervenciones también recordó sus años de trabajo junto a Lionel Scaloni, a quien dirigió cuando daba sus primeros pasos como futbolista en Estudiantes de La Plata. Córdoba describió al actual seleccionador como una persona inquieta y con una enorme vocación por aprender.

“Es una persona que vive preguntándote. A los 18 o 19 años me preguntaba por qué entrenábamos de determinada manera, por qué se planteaban ciertas cosas. Si hizo eso con todos sus entrenadores, se armó una verdadera universidad como técnico”, rememoró.

Para el ex entrenador de Estudiantes, el éxito de Scaloni no es producto de la casualidad. Consideró que el santafesino contaba con formación, conocimiento y creatividad, y que la experiencia necesaria para conducir un seleccionado nacional la fue adquiriendo con el paso del tiempo.

Asimismo, destacó las cualidades humanas del técnico campeón del mundo. “Scaloni es lo que ven. Tiene un carisma natural y nunca perdió el toque del chico del campo. Es muy sensible, muy emotivo y sabe hablarle al jugador”, sostuvo.

Córdoba también puso el foco en el trabajo de scouting y selección de futbolistas realizado por el cuerpo técnico nacional, resaltando la capacidad para detectar talentos que en su momento no estaban en el centro de la escena mediática. Como ejemplo, recordó una anécdota vinculada con Emiliano Martínez, a quien conoció por una recomendación de su hijo Simón cuando el arquero aún no tenía la notoriedad actual.

Según explicó, uno de los grandes aciertos de la gestión Scaloni fue priorizar no solo la capacidad deportiva, sino también la calidad humana de los convocados. “Han armado un equipo y un grupo con buena gente. El carácter es lo primero; después, la capacidad humana para integrarse socialmente a un grupo es lo segundo”, afirmó.

Finalmente, el “Profe” sostuvo que la verdadera fortaleza de la Selección Argentina radica en la energía positiva que generan sus integrantes, independientemente de quiénes jueguen o esperen su oportunidad desde el banco de suplentes.

“Por más que uno esté dentro o fuera del campo, la energía que brota de cada ser humano es tremendamente positiva para el compañero que está defendiendo la camiseta. Scaloni es un gringo de campo que tiene una luz propia”, concluyó.

Fuente: Declaraciones de Daniel “Profe” Córdoba en Canal 9 de La Rioja, Canal 9 de Chaco, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 12 de Trenque Lauquen, Canal 13 de San Juan, Telefe Rosario y NG Federal.