El Congreso Aapresid sale a la cancha con más tecnología, negocios e innovación

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Rosario será nuevamente sede de uno de los encuentros más importantes del sector agroindustrial argentino. Del 4 al 6 de agosto se desarrollará el Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, una propuesta que cada año amplía su alcance y consolida su lugar como espacio de referencia para la innovación, la capacitación y el intercambio de experiencias en el agro.

Bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, el evento tendrá lugar en el Salón Metropolitano y reunirá a productores, empresas, investigadores, instituciones y referentes de toda la cadena agroalimentaria. La actividad comenzará el martes al mediodía y se extenderá hasta la tarde del jueves.

Uno de los puntos destacados será el tradicional Hall Comercial, donde confluirán las principales empresas vinculadas a semillas, genética, protección de cultivos, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, tecnología, exportación, acopio, entidades financieras y aseguradoras, entre otros actores estratégicos del sector.

Más auditorios y una nueva mirada sobre la gestión

La edición 2026 contará con diez auditorios funcionando en simultáneo y nueve ejes temáticos que abarcarán producción, sustentabilidad, mercados, innovación y los desafíos globales que enfrenta el sector.

Entre las novedades sobresale la incorporación del eje Gestión Empresarial, destinado a brindar herramientas para la toma de decisiones, liderazgo, planificación estratégica y administración de negocios agropecuarios en contextos cada vez más complejos.

También regresará el ciclo “Aaprender”, un espacio que busca enriquecer la mirada del sector incorporando experiencias y testimonios de referentes provenientes de otros ámbitos de la sociedad.

Referentes internacionales y foco en la salud de los suelos

La agenda incluirá la participación de destacados especialistas internacionales. Entre ellos estarán Chad Lee, de la Universidad de Kentucky, quien abordará estrategias para lograr maíces de alto rendimiento; Christine Morgan, del Soil Health Institute de Texas, especializada en salud de suelos; y Dwayne Beck, de Dakota Lakes Research Farm, reconocido por impulsar sistemas regenerativos en regiones semiáridas de Estados Unidos.

Precisamente, la salud del suelo será uno de los temas transversales de todo el Congreso. En ese marco, se pondrá en marcha un Laboratorio de Suelos, concebido como una propuesta participativa para acercar herramientas, información y experiencias vinculadas al diagnóstico y la regeneración de este recurso fundamental.

La programación nacional también contará con la presencia de investigadores y especialistas como Octavio Caviglia, Fernando Salvagiotti, Diego Rotili, Cristian Álvarez, Alejandro Vera, Leonardo Coll, Gervasio Piñeiro y Pedro Mazziotti, entre otros referentes de instituciones públicas y privadas.

La tecnología tendrá protagonismo propio

La innovación tecnológica volverá a ocupar un lugar central. El Agtech Forum abrirá sus actividades en la Bolsa de Comercio de Rosario y continuará dentro del Congreso con propuestas destinadas a vincular startups, empresas, inversores y actores del ecosistema emprendedor.

A ello se sumará el Espacio Agtech Aapresid, impulsado junto a Innventure, que dispondrá de más de 150 metros cuadrados dedicados a conferencias, intercambio de experiencias y una nueva edición del Agtech Demo Day, donde emprendimientos tecnológicos exhibirán soluciones para los desafíos actuales del agro.

Perfil internacional y mirada regional

El Congreso profundizará su proyección internacional mediante auditorios con traducción simultánea en inglés y portugués, favoreciendo la participación de visitantes extranjeros y especialistas de distintos países.

Además, contará nuevamente con el acompañamiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que participará con paneles y conferencias sobre los desafíos y oportunidades del agro regional en el escenario global.

También se realizarán actividades de intercambio entre organismos de investigación del Cono Sur, entre ellos EMBRAPA de Brasil, INIA Uruguay, IPTA Paraguay, INIA Chile e INTA Argentina, en el marco del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur).

Mucho más que capacitación

Además del contenido técnico, el encuentro ofrecerá espacios destinados a la generación de negocios y vínculos estratégicos. Las Rondas de Negocios volverán a realizarse tras la exitosa experiencia del año pasado, mientras que también habrá remates de hacienda a cargo de Jauregui Lorda.

La propuesta se completará con espacios gastronómicos, actividades culturales, un anfiteatro con charlas abiertas, música en vivo y demostraciones culinarias.

El streaming “Levantando la Perdiz”, conducido por Carola Urdangarín, transmitirá entrevistas, recorridas y contenidos especiales durante las tres jornadas.

El miércoles concluirá con un after para los asistentes, mientras que el jueves el cierre estará marcado por un cóctel y espectáculos musicales sorpresa.

Las inscripciones para el público general se habilitarán el 23 de junio a través del sitio oficial del Congreso, mientras que los socios de Aapresid podrán registrarse desde el 16 de junio.