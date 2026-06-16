martes, junio 16, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
martes, junio 16, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
General

La CEyS programó un corte de energía en cercanías de la Ruta 5 y acceso Perón

La interrupción del servicio se realizará entre las 8:30 y las 13:00 horas para llevar adelante tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La medida afectará al sector rural comprendido dentro del área delimitada en la imagen informativa

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La cooperativa Mariano Moreno hizo saber que este miércoles 17 de junio de 2026, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, se llevará a cabo un corte de energía eléctrica programado debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura del servicio.

La interrupción afectará al sector cercano a la Ruta Nacional 5 y Acceso en la zona comprendido dentro del área señalizada con líneas rojas en la imagen difundida por la empresa prestataria.

Desde la distribuidora se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el período de corte y se recuerda que estas tareas tienen como objetivo garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Asimismo, se informa que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados y se comunicará oportunamente una nueva fecha de ejecución.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6254

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR