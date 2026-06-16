La CEyS programó un corte de energía en cercanías de la Ruta 5 y acceso Perón

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La cooperativa Mariano Moreno hizo saber que este miércoles 17 de junio de 2026, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, se llevará a cabo un corte de energía eléctrica programado debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura del servicio.

La interrupción afectará al sector cercano a la Ruta Nacional 5 y Acceso en la zona comprendido dentro del área señalizada con líneas rojas en la imagen difundida por la empresa prestataria.

Desde la distribuidora se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el período de corte y se recuerda que estas tareas tienen como objetivo garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Asimismo, se informa que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados y se comunicará oportunamente una nueva fecha de ejecución.