Llega una nueva edición de la Feria de Educación y Empleo

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, anunció una nueva edición de la Feria de Educación y Empleo, que tendrá lugar el jueves 25 de junio, de 8.30 a 12.30 horas, en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Cámara de Comercio e Industria y la Casa del Centenario.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre estudiantes, jóvenes, trabajadores, instituciones educativas y empresas, con el objetivo de acercar herramientas, información y oportunidades vinculadas tanto a la formación académica como al mundo del trabajo.

Durante la jornada participarán industrias, empresas, consultoras de recursos humanos, organismos públicos y emprendedores locales, quienes brindarán información sobre búsquedas laborales, perfiles requeridos y posibilidades de desarrollo profesional. También estarán presentes representantes de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Comercio e Industria.

En el ámbito educativo, la feria contará con la participación de instituciones de formación profesional y universidades de alcance regional y nacional, entre ellas Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de La Pampa, además de centros de formación profesional y otras entidades educativas que presentarán su oferta de carreras, tecnicaturas y capacitaciones.

Capacitaciones y orientación laboral

La programación incluirá diversas actividades simultáneas orientadas al desarrollo de habilidades y competencias para el empleo. Entre ellas se destacan talleres de orientación vocacional y ocupacional, confección de currículum vitae, entrevistas laborales, fortalecimiento de habilidades personales, comunicación e imagen profesional y educación financiera.

Asimismo, habrá exposiciones sobre tecnología, internet e inteligencia artificial, espacios dedicados al uso de LinkedIn como herramienta de búsqueda laboral, experiencias emprendedoras y charlas destinadas a estudiantes universitarios y jóvenes que buscan definir su futuro académico y profesional.

Desde la organización destacaron que la Feria de Educación y Empleo se consolida como una herramienta clave para acercar a los jóvenes a las demandas actuales del mercado laboral, promover la capacitación continua y facilitar el contacto directo entre quienes buscan oportunidades de formación y quienes generan empleo en la comunidad.