Rodríguez y el INTA presentaron agenda para el uso sustentable de la biodiversidad bonaerense

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El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezó este miércoles en el INTA Castelar la jornada “Hacia el uso sustentable de la biodiversidad bonaerense”. Allí se presentó la agenda de trabajo conjunta entre el Ministerio y el Instituto de Floricultura para impulsar los recursos genéticos nativos y la investigación aplicada a la producción. La agenda incluye el registro de nuevas variedades de alstroemerias, la multiplicación de ornamentales, el desarrollo de flora nativa y la actualización de normas provinciales.

El ministro también criticó el ajuste en el INTA. “Lamentamos el vaciamiento que sufre el organismo. Ya se perdieron alrededor de 2.000 trabajadores y eso pone en riesgo proyectos y desarrollo científico”, sostuvo. “La Argentina necesita más ciencia y tecnología, no menos. Desde la Provincia seguimos apostando a la ciencia, la producción y el trabajo”, concluyó.