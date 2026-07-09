A 210 años de la Independencia, el desafío de seguir construyendo una Nación libre y soberana

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Argentina conmemora este 9 de julio el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, una de las fechas más trascendentales de su historia.

El 9 de julio de 1816, reunidos en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, los representantes del Congreso General Constituyente proclamaron que las Provincias Unidas eran una nación “libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”, ampliando días después esa decisión a la independencia “de toda otra dominación extranjera”.

La declaración llegó en un contexto de enorme incertidumbre. España había recuperado el control de su corona tras la invasión napoleónica y buscaba reconquistar sus territorios en América. Mientras los ejércitos realistas avanzaban sobre distintos frentes, los congresales entendieron que había llegado el momento de dar un paso definitivo hacia la emancipación política.

Aquella decisión fue también el respaldo institucional al plan militar del general José de San Martín, quien desde Cuyo preparaba el histórico Cruce de los Andes. En una de sus cartas al diputado Tomás Godoy Cruz, San Martín insistía en la necesidad de declarar la independencia sin demoras, convencido de que no podía existir una guerra por la libertad mientras se continuara reconociendo la autoridad del rey español.

Pero la independencia significó mucho más que romper los vínculos con la Corona española. Fue el nacimiento de una voluntad colectiva de construir una nación capaz de decidir su propio destino, ejercer su soberanía y definir sus instituciones sin depender de poderes externos.

De la independencia política a la construcción cotidiana de la libertad

Doscientos diez años después, el significado de la independencia trasciende el hecho histórico. Hoy interpela a la sociedad sobre cómo fortalecer la democracia, defender las instituciones, garantizar la igualdad de oportunidades y preservar la soberanía en un mundo profundamente interconectado.

Ser un país independiente implica sostener la capacidad de tomar decisiones propias, cuidar los recursos estratégicos, fortalecer la educación, promover la producción, impulsar el desarrollo científico y tecnológico y consolidar una ciudadanía comprometida con el bien común.

La independencia también se construye desde la memoria. La Casa Histórica de Tucumán, declarada Monumento Histórico Nacional, continúa siendo el símbolo del lugar donde comenzó una nueva etapa para las Provincias Unidas. Allí se recuerda que la libertad fue el resultado del esfuerzo de hombres y mujeres que asumieron enormes riesgos en tiempos de profundas divisiones políticas y amenazas externas.

Una historia que también se cuenta desde la vida cotidiana

Los objetos y las costumbres de aquella época ayudan a comprender el país que nacía en 1816. El poncho, heredero de las tradiciones andinas e indígenas, acompañó a los sectores populares y a los soldados de la independencia. La levita distinguía a las clases dirigentes que debatían el futuro político del territorio. Los antiguos silabarios recuerdan una educación muy diferente a la actual, cuando el acceso a la lectura y la escritura era un privilegio reservado para unos pocos.

Incluso la cultura mantiene vivo ese legado. Mercedes Sosa, nacida un 9 de julio en Tucumán, se convirtió con su voz en un símbolo de la identidad argentina y latinoamericana, llevando al mundo canciones que expresan la diversidad y la memoria de un pueblo.

El legado de 1816

A 210 años de aquella jornada histórica, el 9 de Julio invita a recordar que la independencia no fue un punto de llegada, sino el inicio de un proceso permanente. Cada generación tiene la responsabilidad de renovar ese compromiso con la libertad, la justicia, la participación democrática y la defensa de la soberanía nacional.

Porque la independencia no pertenece únicamente al pasado: sigue siendo un desafío del presente y una construcción colectiva hacia el futuro.