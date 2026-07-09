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Solidaridad

71 donantes participaron de una exitosa jornada de donación de sangre en la Escuela Técnica N° 2

El Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio realizó una nueva colecta de sangre en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2, donde 71 vecinos y vecinas se sumaron con un gesto solidario que contribuye a salvar vidas donde la jornada contó con el acompañamiento de docentes y estudiantes de la institución.

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El Servicio de Hemoterapia llevó adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 de Nueve de Julio, donde 71 donantes dijeron presente, demostrando una vez más el compromiso solidario de la comunidad.

La actividad, realizada este miércoles 8 de julio, contó con una destacada participación de vecinos y vecinas que se acercaron a donar sangre, un acto altruista y fundamental que contribuye a salvar vidas y garantizar la disponibilidad de hemocomponentes para quienes los necesitan.

Desde el Servicio de Hemoterapia expresaron su agradecimiento a cada una de las personas que participaron de la colecta, así como a directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Técnica N° 2, quienes abrieron las puertas de la institución y acompañaron el desarrollo de la jornada.

La donación voluntaria y habitual de sangre es un pilar esencial del sistema de salud, y este tipo de iniciativas fortalece la conciencia solidaria de la comunidad, reafirmando que un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan una situación de emergencia o tratamiento médico.

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