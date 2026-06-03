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Cultura acerca la música a los vecinos con un nuevo ciclo de “Ensayos Abiertos”

La propuesta impulsada por la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio permitirá que la comunidad conozca de cerca el trabajo de la Banda Municipal, la Orquesta 9 de Julio y el Coro Infanto-Juvenil Santa Cecilia, a través de encuentros abiertos en distintos espacios de la ciudad

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La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio lanzará un nuevo ciclo denominado “Ensayos Abiertos”, una iniciativa que tiene como objetivo acercar a la comunidad el trabajo artístico y formativo que desarrollan sus agrupaciones musicales durante todo el año.

La propuesta contempla la realización de jornadas de ensayo en diferentes puntos de la ciudad, brindando a vecinos y vecinas la posibilidad de conocer desde adentro el proceso de preparación de conciertos y presentaciones, además de generar un espacio de intercambio entre músicos y público.

Desde el área de Cultura destacaron que el ciclo busca difundir las actividades que llevan adelante las distintas formaciones municipales, compartir el calendario de actuaciones previstas para este año y fomentar la participación de nuevos integrantes interesados en sumarse a los proyectos artísticos. Asimismo, se apunta a atraer a nuevos espectadores y fortalecer el vínculo entre las agrupaciones y la comunidad.

Actualmente, la Dirección General de Cultura cuenta con tres elencos estables: la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves; la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza; y el Coro Infanto-Juvenil Santa Cecilia, a cargo de David Maccagnani.

La primera actividad del ciclo se desarrollará el próximo lunes 8 de junio a las 19 horas, cuando la Orquesta 9 de Julio lleve adelante un ensayo abierto en la Escuela de Educación Artística N.º 1 “Aimé Painé”, ubicada en Balcarce 325.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y la participación será libre y gratuita. Quienes deseen obtener más información sobre la propuesta podrán consultar las redes sociales de Cultura a través de la cuenta @cultura_9dejulio.

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