Cultura acerca la música a los vecinos con un nuevo ciclo de “Ensayos Abiertos”

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La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio lanzará un nuevo ciclo denominado “Ensayos Abiertos”, una iniciativa que tiene como objetivo acercar a la comunidad el trabajo artístico y formativo que desarrollan sus agrupaciones musicales durante todo el año.

La propuesta contempla la realización de jornadas de ensayo en diferentes puntos de la ciudad, brindando a vecinos y vecinas la posibilidad de conocer desde adentro el proceso de preparación de conciertos y presentaciones, además de generar un espacio de intercambio entre músicos y público.

Desde el área de Cultura destacaron que el ciclo busca difundir las actividades que llevan adelante las distintas formaciones municipales, compartir el calendario de actuaciones previstas para este año y fomentar la participación de nuevos integrantes interesados en sumarse a los proyectos artísticos. Asimismo, se apunta a atraer a nuevos espectadores y fortalecer el vínculo entre las agrupaciones y la comunidad.

Actualmente, la Dirección General de Cultura cuenta con tres elencos estables: la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves; la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza; y el Coro Infanto-Juvenil Santa Cecilia, a cargo de David Maccagnani.

La primera actividad del ciclo se desarrollará el próximo lunes 8 de junio a las 19 horas, cuando la Orquesta 9 de Julio lleve adelante un ensayo abierto en la Escuela de Educación Artística N.º 1 “Aimé Painé”, ubicada en Balcarce 325.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y la participación será libre y gratuita. Quienes deseen obtener más información sobre la propuesta podrán consultar las redes sociales de Cultura a través de la cuenta @cultura_9dejulio.