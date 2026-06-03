El Ministerio de Salud dio detalles sobre el deceso de una embarazada el fin de semana en el Hospital Julio de Vedia

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Tras la circulación de mensajes generada por el fallecimiento de una mujer embarazada de 41 años en el Hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio, el último fin de semana, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado oficial para brindar detalles sobre la atención médica recibida por la paciente.

En el mensaje se señala que la mujer, realizaba controles de embarazo en el Centro de Atención Primaria en la Salud -CAPS- “Dr. Moscato” y contaba con antecedentes de dos gestaciones previas.

El pasado 30 de mayo ingresó al Hospital Julio de Vedia cerca de las 23 horas con un cuadro de extrema gravedad, presentando falla multiorgánica y una importante descompensación hemodinámica.

Desde el centro de salud señalaron que, una vez internada en la Unidad de Terapia Intensiva, se constató la muerte fetal. Posteriormente, en el marco de una intervención quirúrgica de urgencia, el equipo médico detectó múltiples laceraciones hepáticas que provocaban un severo sangrado en la cavidad abdominal.

El comunicado destaca que los profesionales realizaron todas las maniobras y procedimientos contemplados en los protocolos y guías médicas vigentes para este tipo de situaciones críticas. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por el equipo de salud, no fue posible contener la hemorragia ni revertir el cuadro clínico de la paciente.

La muerte de la paciente generó preocupación en la comunidad de Nueve de Julio, mientras continúan las consultas y pedidos de esclarecimiento en torno a las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.

Es de señalar que la autopsia se encuentra en la UFI 3 que investiga las causas del deceso y se practicó a pedido del Hospital a los fines de esclarecer las causas toda vez que llegó al centro médico muy descompensada.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la actuación del personal médico y brindaron información oficial sobre la complejidad del cuadro que presentaba la paciente al momento de su ingreso al hospital.