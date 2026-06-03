Para reflexionar con el corazón…

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Qué triste resulta ver cómo pasan los años y algunos hijos olvidan aquellas manos que los sostuvieron cuando aún no sabían caminar.

Un padre y una madre entregan su vida entera por sus hijos. Muchas veces se privan de sus propios sueños, se quitan el pan de la boca, pasan noches sin dormir y desgastan su salud con tal de que a sus hijos no les falte amor, abrigo ni oportunidades.

Sin embargo, al llegar a la adultez, muchos parecen olvidar quiénes fueron sus primeros héroes. Los dejan en el silencio, los apartan de sus vidas o simplemente dejan de llamar, como si el tiempo compartido y los sacrificios realizados ya no tuvieran valor.

A esos hijos quiero decirles algo: la vida gira y el tiempo no se detiene para nadie. Algún día ustedes también envejecerán. No olviden a quienes estuvieron a su lado cuando eran niños indefensos, cuando una caída se curaba con un abrazo y un problema desaparecía con una palabra de aliento.

A veces, un llamado, una visita, un abrazo sincero o un simple “¿cómo estás?” significan más de lo que imaginamos. Porque cuando ellos ya no estén, ninguna lágrima podrá recuperar el tiempo perdido ni borrar los años de ausencia.

Valorá a tus padres hoy. Escuchalos, acompañalos y abrazalos mientras podés. El amor demostrado a tiempo es el único que realmente deja huellas en el corazón.

*Convecino de Dudignac