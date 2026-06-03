A 11 años de Ni Una Menos, el Municipio de Nueve de Julio refuerza la asistencia y prevención de las violencias de género

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Al cumplirse 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, la Municipalidad de Nueve de Julio destacó el trabajo sostenido que desarrolla la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual para la prevención, asistencia y acompañamiento de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.

La fecha recuerda la histórica convocatoria del 3 de junio de 2015, surgida tras el femicidio de Chiara Páez, que logró instalar en la agenda pública la necesidad de impulsar políticas de protección, asistencia y prevención frente a las violencias por motivos de género.

En este marco, desde el área municipal se lleva adelante una tarea permanente de asesoramiento jurídico, acompañamiento integral y contención, mediante la implementación de distintas políticas públicas y espacios grupales de escucha, reflexión y fortalecimiento de redes de apoyo.

El trabajo se desarrolla de manera articulada con organismos e instituciones del distrito, entre ellos el Servicio Local, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Dirección de Discapacidad, la Dirección de Adultos Mayores, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Policía Comunal y otros efectores públicos, con el objetivo de brindar respuestas integrales y adecuadas a cada situación.

Estadísticas de intervención

La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual dio a conocer además las estadísticas correspondientes a las intervenciones realizadas durante el presente año, incluyendo tanto los casos abordados por sus equipos profesionales como aquellos recepcionados a través del sistema de guardias que funciona en conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Según los datos oficiales, hasta la fecha se registraron 220 denuncias por violencia de género. Del total, el 13,6% corresponde a situaciones de bajo riesgo, el 40,9% a riesgo moderado y el 46,5% a riesgo alto.

Asimismo, se contabilizaron 200 infancias expuestas a contextos de violencia, mientras que la mayor parte de las personas asistidas son mujeres de entre 25 y 40 años. En cuanto a la situación laboral, de los 220 casos registrados, 52 mujeres se dedican exclusivamente a tareas de cuidado o se encuentran desempleadas.

Desde el Municipio remarcaron que estos datos permiten visibilizar el trabajo diario que realiza el área y ratifican el compromiso del Estado local en la prevención, asistencia y erradicación de las violencias por motivos de género.

Atención y canales de asistencia

Ante situaciones de violencia por motivos de género, las personas pueden acercarse a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, ubicada en Balcarce 735, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse telefónicamente a los números 610073 y 610074.

Además, se encuentra disponible la Línea 144, el servicio de emergencias 911 y los distintos organismos que integran la red local de acompañamiento y asistencia.