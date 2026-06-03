Kicillof suscribió convenios de cooperación con el gobernador Juan Pablo Valdés para fortalecer la producción y la integración regional

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles la ciudad de Corrientes, donde mantuvo una reunión con su par correntino, Juan Pablo Valdés, y suscribió una serie de convenios de cooperación destinados a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones en materia productiva, agropecuaria e integración comercial.

La firma de los acuerdos se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de Corrientes y tuvo como eje central la consolidación de políticas de desarrollo regional basadas en la cooperación entre provincias.

Tras la rúbrica de los convenios, Kicillof destacó la importancia de fortalecer los vínculos federales y remarcó la necesidad de avanzar en estrategias conjuntas para afrontar desafíos comunes.

“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, afirmó el mandatario bonaerense.

Asimismo, agregó: “Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”.

Por su parte, el gobernador Juan Pablo Valdés resaltó la relevancia de la iniciativa y subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre provincias.

“Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, sostuvo.

Más mercados para productores correntinos

Uno de los convenios firmados promueve la incorporación de productores arroceros de Corrientes al programa Mercados Bonaerenses, una política impulsada por la Provincia de Buenos Aires para facilitar la comercialización directa entre productores y consumidores.

La iniciativa permitirá ampliar los canales de venta para los productores correntinos, quienes podrán ofrecer sus productos sin intermediarios en mercados fijos y ferias bonaerenses. A su vez, los consumidores de la provincia de Buenos Aires accederán a una mayor variedad de alimentos de calidad a precios accesibles.

Cooperación técnica para el desarrollo agropecuario

En el ámbito agropecuario, ambos gobiernos avanzaron en un acuerdo de cooperación técnica enfocado en el mejoramiento genético animal.

A través de este mecanismo, la Provincia de Buenos Aires pondrá a disposición de Corrientes los avances obtenidos mediante su red de 16 chacras experimentales, facilitando el acceso de productores correntinos a material genético bovino y ovino de alta calidad.

Además, el convenio contempla acciones de transferencia tecnológica, intercambio de conocimientos y desarrollo de experiencias conjuntas orientadas a fortalecer la innovación productiva, mejorar la productividad cárnica y aumentar la competitividad de pequeños y medianos productores.

Participaron también de la actividad el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el dirigente Alberto Descalzo.