Alertan por lluvias y tormentas con acumulados de hasta 60 milímetros en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La provincia de Buenos Aires atraviesa un período de inestabilidad meteorológica que se intensificará durante las próximas horas.

Para este jueves se prevén lluvias sobre sectores del oeste y centro bonaerense, con un desplazamiento de los fenómenos desde el noroeste hacia el sudeste.

De acuerdo con las previsiones, entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas de ellas capaces de generar abundantes precipitaciones en lapsos reducidos. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 60 milímetros, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos meteorológicos y extremar precauciones en zonas propensas a anegamientos.

Las condiciones tenderán a mejorar progresivamente durante la mañana del viernes, con una disminución de la nubosidad y el cese de las precipitaciones hacia el mediodía.

Sin embargo, la inestabilidad volverá a hacerse presente durante el fin de semana. Entre el sábado y el domingo se esperan lluvias de intensidad débil a moderada en gran parte de la provincia. Estos fenómenos avanzarán de manera lenta desde el sudoeste hacia el noreste, manteniendo el tiempo húmedo y con cielos mayormente cubiertos en distintas regiones bonaerenses.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas asociadas a los fenómenos más intensos.