jueves, junio 4, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
jueves, junio 4, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
Clima

Alertan por lluvias y tormentas con acumulados de hasta 60 milímetros en la provincia de Buenos Aires

Las precipitaciones afectarán especialmente al oeste y centro bonaerense durante este jueves y la madrugada del viernes. Se esperan tormentas aisladas con importantes acumulados en cortos períodos, mientras que durante el fin de semana persistirán lluvias débiles en gran parte del territorio provincial

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La provincia de Buenos Aires atraviesa un período de inestabilidad meteorológica que se intensificará durante las próximas horas.

Para este jueves se prevén lluvias sobre sectores del oeste y centro bonaerense, con un desplazamiento de los fenómenos desde el noroeste hacia el sudeste.

De acuerdo con las previsiones, entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas de ellas capaces de generar abundantes precipitaciones en lapsos reducidos. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 60 milímetros, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos meteorológicos y extremar precauciones en zonas propensas a anegamientos.

Las condiciones tenderán a mejorar progresivamente durante la mañana del viernes, con una disminución de la nubosidad y el cese de las precipitaciones hacia el mediodía.

Sin embargo, la inestabilidad volverá a hacerse presente durante el fin de semana. Entre el sábado y el domingo se esperan lluvias de intensidad débil a moderada en gran parte de la provincia. Estos fenómenos avanzarán de manera lenta desde el sudoeste hacia el noreste, manteniendo el tiempo húmedo y con cielos mayormente cubiertos en distintas regiones bonaerenses.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas asociadas a los fenómenos más intensos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6242

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR