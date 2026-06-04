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Lincoln incorporó un Renault 0 km para viajes sanitarios a CABA y La Plata

El modelo adquirido es un Renault Logan 1.6 Intens. Según la Dirección de Compras, la compra se hizo a Pergamino Automotores S.A. por $29.500.000.

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La Municipalidad de Lincoln sumó un auto nuevo a la flota de la Secretaría de Salud. Fue adquirido con fondos municipales y estará abocado al traslado de pacientes que deben seguir tratamientos ambulatorios en centros médicos fuera del partido, sobre todo en el AMBA y La Plata. El intendente Salvador Serenal presentó esta mañana la unidad en el Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle”. Junto al chofer y al secretario de Salud, Jorge González, destacó que el vehículo mejora la logística para traslados de larga distancia.

Desde Salud señalaron que las combis siguen cubriendo los viajes grupales, pero el auto aporta una alternativa más práctica y segura cuando se trata de uno o dos pacientes o de personas con defensas bajas. Eso reduce tiempos de espera y riesgos en el trayecto.

 

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