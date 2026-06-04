Atlético visita a Saladillo en una fecha clave del Torneo Apertura

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Este sábado 6 se disputará la octava fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro, una jornada que adquiere especial relevancia porque la competencia comienza a ingresar en su etapa de definiciones. Tras este compromiso, restarán apenas tres fechas para el cierre de la fase regular, por lo que cada punto en juego será fundamental para las aspiraciones de los equipos.

En este contexto, el Club Atlético 9 de Julio viajará a Saladillo para enfrentar al Saladillo Hockey Club, uno de los rivales más competitivos del certamen y que suele hacerse fuerte cuando juega en condición de local.

Las posiciones reflejan la gran paridad existente en varias categorías. En Sub 14, Social y Saladillo comparten el primer puesto, mientras que Atlético ocupa la tercera colocación, a tan solo un punto de las líderes. En Sub 16, el conjunto albirrojo encabeza la tabla de posiciones y aventaja por cuatro unidades a sus escoltas, El Linqueño y Bragado Club.

Por su parte, en Sub 19 el liderazgo es para Social, seguido por Bragado Club, mientras que Atlético marcha tercero, aunque con un partido menos disputado, situación que le permite mantener intactas sus aspiraciones de alcanzar la cima. En Primera División, Social lidera las posiciones, escoltado por Sarmiento y Atlético, que también se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

El torneo reúne a once clubes de las ciudades de 9 de Julio, Junín, Lincoln, Carlos Casares, Bolívar, Bragado, Saladillo y 25 de Mayo, consolidándose como una de las competencias regionales más importantes de la disciplina.

Para Atlético, la visita a Saladillo representa un desafío de gran exigencia. El conjunto local sobresale especialmente en la categoría Sub 14, donde comparte el liderazgo con Social y aventaja por apenas una unidad al equipo nuevejuliense. Además, en las restantes divisiones suele aprovechar su fortaleza como local para complicar a cualquier rival.

Con el campeonato entrando en su recta final, los equipos de Atlético buscarán sumar resultados positivos que les permitan mantenerse en los puestos de vanguardia y llegar con chances concretas de pelear por el título en todas las categorías.