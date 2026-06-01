Niebla: alerta por baja visibilidad en los 135 municipios bonaerenses

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 1° de junio una advertencia violeta por niebla que abarca la totalidad de la provincia de Buenos Aires y se extiende sobre amplias regiones del Litoral y el Nordeste argentino. Las provincias afectadas son Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, donde se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las primeras horas de la mañana y nuevamente al atardecer.

La advertencia violeta es una categoría utilizada por el organismo para informar sobre fenómenos meteorológicos que, sin representar un riesgo extremo para la población, pueden ocasionar inconvenientes o dificultades en el normal desarrollo de las actividades diarias.

Según el SMN, las zonas alcanzadas por el aviso registrarán neblinas y bancos de niebla persistentes que reducirán considerablemente la visibilidad horizontal, especialmente en rutas, autopistas y accesos urbanos. Las condiciones meteorológicas que favorecen este escenario responden a una combinación de alta humedad ambiental, escasa circulación de viento y una marcada estabilidad atmosférica, características habituales del final del otoño y del comienzo del invierno meteorológico.

Niebla, neblina y bruma: cuáles son las diferencias

Aunque suelen utilizarse como sinónimos en el lenguaje cotidiano, la niebla, la neblina y la bruma son fenómenos distintos desde el punto de vista meteorológico.

La niebla se define como una nube o capa nubosa cuya base se encuentra apoyada sobre la superficie terrestre. Su principal característica es la reducción de la visibilidad horizontal a valores iguales o inferiores a un kilómetro, lo que puede dificultar seriamente la circulación vehicular y las operaciones de transporte.

La neblina, en cambio, presenta una menor densidad. Si bien también está formada por pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire, no reduce la visibilidad por debajo de un kilómetro, por lo que sus efectos suelen ser menos severos.

Por su parte, la bruma consiste en diminutas partículas de agua en suspensión o nubes muy cercanas al suelo, aunque con una densidad considerablemente menor que la de la neblina. Este fenómeno es más frecuente en zonas costeras y marítimas.

Recomendaciones para circular con niebla

Ante situaciones de niebla, lluvia u otros fenómenos que afecten la visibilidad, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución al conducir.

Entre las principales recomendaciones se destacan circular a una velocidad acorde a las condiciones del entorno, manteniendo en todo momento el control total del vehículo y aumentando la distancia de seguridad con respecto a otros automóviles.

También es obligatorio utilizar las luces bajas encendidas para facilitar la visibilidad propia y la de terceros. En caso de contar con luces antiniebla, se aconseja activarlas. Por el contrario, no se deben utilizar las balizas mientras el vehículo está en movimiento, ya que pueden generar confusión en otros conductores.

Asimismo, se recomienda reducir la velocidad de manera gradual, evitando frenadas bruscas, y nunca detenerse sobre la calzada. Los especialistas aconsejan prestar atención a las marcas horizontales de señalización de niebla, identificadas por figuras con forma de “V” invertida pintadas sobre el pavimento en sectores donde este fenómeno es habitual.

Otra medida importante es evitar maniobras de sobrepaso, especialmente en rutas de doble sentido con un carril por mano. En situaciones de visibilidad reducida, también resulta útil accionar suavemente el pedal de freno para reforzar la intensidad de las luces traseras y advertir a los vehículos que circulan detrás.

Finalmente, se recomienda mantener una atención constante al entorno, incluso mediante referencias auditivas, utilizando la bocina de forma intermitente cuando las condiciones de visibilidad sean extremadamente limitadas.