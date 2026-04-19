San Expedito: El Santo de las causas urgentes y la fe inquebrantable

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Los santos dentro de la religión católica son considerados regalos de Dios, y algunos destacan por su vida de sacrificio y entrega. Entre ellos, San Expedito se distingue como un modelo de fuerza, fe y compromiso.

Se cree que nació en el siglo III en Malatya, Turquía, y murió en el año 303 d.C., decapitado por su fe durante la persecución del emperador Diocleciano.

Fue soldado del Imperio Romano y, según la tradición, durante una batalla desesperada, recibió un milagro que lo inspiró a convertirse al cristianismo, pese a saber el destino que le aguardaba.

A lo largo de los siglos, numerosos milagros han sido atribuidos a San Expedito. Entre ellos, se cuenta que ayudó a una mujer a quedar embarazada después de años de intentos fallidos y a una madre a reencontrarse con su familia desaparecida.

San Expedito fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X, y hoy es considerado el santo patrono de los casos urgentes, los estudiantes, la protección familiar, la salud de los enfermos y los negocios. Su celebración anual es cada 19 de abril.

Los fieles recurren a su intercesión mediante oraciones que destacan su rol como “socorrista por excelencia de las causas justas y urgentes” y piden su protección, fortaleza y guía en momentos de dificultad.

Oración a San Expedito:

Soberano San Expedito,

El socorrista por excelencia de las causas justas y urgentes,

Intercede en mi nombre frente al Dios padre todopoderoso,

para que me auxilie en estos momentos de desesperación

y angustia solemne.

Soberano San Expedito,

tú que eres el guerrero santo, el fiel servidor de Dios.

Tú que eres el Santo de los afligidos,

El Santo de los casos urgentes;

dame de tu protección, auxíliame,

dame de tus virtudes y fortaléceme con

coraje, valentía, calma, serenidad y fuerza.

Atiende mi súplica

(Realiza tu petición con fe).

Soberano San Expedito,

ayúdame a superar estas complejas situaciones.

Cuídame de toda amenaza, de todo riesgo,

de personas y espíritus que busquen dañarme,

cuida a mi familia, amigos y hermanos.

Atiende mi súplica rápidamente.

Trae a mi ser y mi casa nuevamente la paz,

que un día nos dio tranquilidad para vivir.

¡Soberano San Expedito!

Te doy gracias perpetuamente, siempre te alabaré

y divulgaré tu nombre entre todos los que anhelan alguien como tú,

un santo que escuche y atienda con apremio.

Amén.

San Expedito continúa siendo un referente espiritual para millones de personas alrededor del mundo, recordándoles que la fe, el coraje y la entrega a Dios pueden vencer los desafíos más difíciles.