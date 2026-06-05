Lara López Calvo: “La mejora económica será lenta, pero se espera una recuperación de los sectores rezagados”

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“Primero, muy contenta de estar acá porque acá están mis raíces, así que es muy emocionante”, expresó Lara López Calvo al iniciar su visita a la ciudad de Nueve de Julio, donde además brindó una mirada sobre el presente y las perspectivas de la economía argentina.

Durante la entrevista, la economista que llegó para dar una charla en la Cámara de Comercio distrital, señaló que en los últimos años se logró una normalización de algunas de las principales variables económicas. En ese sentido, destacó la desaceleración de la inflación, la acumulación de reservas y los primeros indicios de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo, advirtió que todavía existen desafíos importantes. “El crecimiento es muy heterogéneo. Hay sectores que todavía están atravesando dificultades, mientras que el salario sigue perdiendo frente a la inflación y el consumo necesita recuperarse”, explicó.

Consultada sobre la situación de la producción, la industria y el comercio, indicó que una de las claves para la recuperación será la evolución de las tasas de interés y del acceso al crédito. “Hoy uno de los grandes desafíos es que el financiamiento sigue siendo caro. Si la inflación continúa desacelerándose, las tasas podrían bajar y eso permitiría que muchos sectores productivos vuelvan a invertir y crecer”, afirmó.

López Calvo también consideró que una mejora gradual de los salarios contribuirá a reactivar el consumo interno. “Lo que se ve hacia adelante es una mejora lenta, pero una mejora al fin”, sostuvo.

Respecto de los sectores que actualmente impulsan la actividad económica, destacó especialmente a la minería, la energía y la producción agropecuaria. Según explicó, estas actividades están liderando el crecimiento del PBI a través de las exportaciones y la generación de divisas.

“Las ventas al exterior están permitiendo una buena entrada de dólares y eso aporta tranquilidad cambiaria. Son sectores que seguirán siendo protagonistas en los próximos años”, señaló.

No obstante, remarcó que el desafío será lograr que actividades como la construcción y el comercio, que han quedado más rezagadas, también comiencen a mostrar señales de recuperación.

En otro tramo de la entrevista, la economista se refirió al impacto de la política sobre la economía y subrayó la importancia de las expectativas. “La credibilidad es fundamental. Cuando una persona o una empresa toma una decisión, proyecta qué puede pasar en el futuro. Por eso, la incertidumbre política influye mucho y puede generar tensiones económicas”, indicó.

Finalmente, destacó la necesidad de construir consensos entre los distintos sectores políticos y sociales. “Creo que como país hemos logrado algunos acuerdos importantes, pero todavía muchas veces predominan los personalismos por sobre las ideas. Ojalá podamos seguir aprendiendo a ponernos de acuerdo y trabajar todos hacia objetivos comunes”, concluyó.

La jornada tuvo además un significado especial para López Calvo, quien celebró la posibilidad de reencontrarse con sus raíces familiares en 9 de Julio. “Me encanta 9 de Julio, así que vamos a disfrutar de este momento”, expresó al cierre de su visita.