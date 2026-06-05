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Alumnos de Lincoln recorrieron TecUNNOBA en Junín

En la feria visitaron los stands de Tecnología, Ciencias Agrarias, Económicas y Jurídicas y Desarrollo Humano

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Esta semana estudiantes de 6° año de escuelas secundarias de Lincoln viajaron a Junín para participar de TecUNNOBA, la feria interactiva de la UNNOBA. El municipio puso el transporte para que puedan conocer la oferta académica y la vida universitaria antes de egresar. Viajaron alumnos de la Técnica Nº 1, Secundaria Nº 3 Normal, Monseñor Surce, Nuestra Señora, Secundaria Nº 4, Secundaria Nº 5 y Técnica Nº 2, más delegaciones de El Triunfo, Roberts, Pasteur y Bayauca.

. También participaron de charlas sobre carreras, becas y servicios, y recorrieron laboratorios de la universidad.

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