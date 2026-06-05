Habitando Aulas llegó a Facundo Quiroga con un taller de orientación laboral para estudiantes

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En el marco del proyecto “Habitando Aulas”, trabajadoras sociales de la Oficina de Empleo y de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio llevaron adelante un taller de orientación laboral destinado a estudiantes de 5º y 6º año de la Escuela Secundaria N° 11 “Mariano Moreno” de la localidad de Facundo Quiroga.

La actividad tuvo como objetivo acercar herramientas y conocimientos a jóvenes que se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios y dar sus primeros pasos en el ámbito laboral, fortaleciendo sus capacidades para enfrentar los desafíos que implica la búsqueda de empleo.

Durante el encuentro se abordaron contenidos vinculados a la elaboración del currículum vitae y a las entrevistas laborales, mediante dinámicas participativas que promovieron el intercambio de experiencias y la reflexión sobre las competencias y habilidades más valoradas en el mercado de trabajo.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de acompañamiento y formación, que permiten brindar información útil y herramientas concretas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes del distrito.

A través de iniciativas como “Habitando Aulas”, la Municipalidad de Nueve de Julio continúa fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y las políticas públicas de empleo, promoviendo más oportunidades para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones.