Seguridad: Gentile participó de una mesa de trabajo regional junto a municipios de la zona

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La intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, participó este viernes de una mesa de trabajo regional sobre seguridad desarrollada en la ciudad de Chivilcoy, luego de ser convocada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La jefa comunal estuvo acompañada por integrantes de su gabinete y compartió la jornada con representantes de distintos municipios de la región.

El encuentro contó con la presencia de funcionarios provinciales y tuvo como eje central el análisis de propuestas vinculadas a la actualización y modernización de la legislación en materia de seguridad, promoviendo además el intercambio de experiencias y herramientas de gestión entre los gobiernos locales.

Durante la reunión participaron autoridades de los municipios de Chivilcoy, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Arenales, Bragado, Carlos Casares, Florentino Ameghino, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Alberti y Nueve de Julio, consolidando un espacio de diálogo regional para abordar problemáticas comunes.

Entre los principales temas tratados se destacaron la descentralización de la Policía, las alternativas de financiamiento para los municipios destinadas a fortalecer las políticas de seguridad, las estrategias vinculadas al tránsito y la seguridad vial, el análisis de estadísticas delictivas y distintas herramientas orientadas a mejorar la articulación entre los gobiernos locales y la Provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de generar estos ámbitos de trabajo conjunto para construir soluciones integrales y consensuadas, adaptadas a las necesidades de cada distrito, fortaleciendo así la prevención del delito y la capacidad de respuesta de los municipios ante las demandas de la comunidad.