El Hogar del Niño reconoció a los periodistas en vísperas de su Día

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En vísperas del Día del Periodista, que se celebrará este domingo 7 de junio, el Hogar del Niño de Nueve de Julio organizó un emotivo reconocimiento a los trabajadores de prensa de la ciudad, entre ellos representantes de Cadena Nueve, quienes fueron invitados a compartir una mañana diferente junto a los niños que concurren diariamente a la institución.

La propuesta tuvo una particularidad que transformó el encuentro en una verdadera experiencia educativa: los chicos se convirtieron en periodistas por un día. Con preguntas previamente preparadas junto a sus docentes, entrevistaron a los comunicadores acerca de sus actividades, la manera en que obtienen la información, el trabajo con las fuentes periodísticas, el rol social de los medios y las distintas formas de contar una noticia y demás curiosidades.

La recepción estuvo a cargo del presidente de la Cooperadora del Hogar del Niño, Santiago Falco, del tesorero de la ONG, Marcelo Salinas y de la docente del turno mañana, Camila Rivero, quienes dieron la bienvenida a los invitados y compartieron detalles sobre las actividades que se desarrollan diariamente en la institución.

Durante la transmisión especial realizada por Cadena Nueve desde el establecimiento, Camila Rivero explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo realizado con los niños sobre el Día del Periodista. Además, destacó el entusiasmo con que prepararon las entrevistas y el interés que demostraron por conocer el funcionamiento de los medios de comunicación.

La docente señaló que actualmente asisten alrededor de 15 niños en el turno mañana y una cantidad similar por la tarde, quienes participan de talleres de lectura, manualidades, educación física y diversas propuestas recreativas y pedagógicas. En la jornada también se trabajó sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado este viernes 5 de junio, con actividades de concientización y producción de dibujos.

Uno de los momentos más significativos fue cuando los niños comenzaron a formular sus preguntas. “¿Cómo saben lo que tienen que informar?” y “¿Qué significa ser periodista?” fueron algunos de los interrogantes planteados por los pequeños, generando un enriquecedor intercambio con los trabajadores de prensa presentes.

El encuentro permitió visibilizar no solo la tarea periodística, sino también el valioso trabajo que desarrolla el Hogar del Niño en la contención, formación y acompañamiento de niños y niñas de la comunidad. Los visitantes pudieron observar el excelente clima institucional, donde los chicos se mostraron alegres, integrados, respetuosos y participativos, compartiendo juegos y actividades en un ambiente de compañerismo.

En ese marco, Santiago Falco agradeció especialmente a los medios de comunicación por acompañar y difundir permanentemente las actividades de la entidad.

“El Hogar es una institución de puertas abiertas. Cuando la comunidad conoce la obra que realizamos, cómo trabajan los chicos, cómo se educan y cómo se desarrollan las actividades, eso genera confianza y compromiso. Por eso valoramos profundamente el acompañamiento de los medios”, expresó.

La jornada concluyó con un desayuno compartido que incluyó chocolate caliente y tortas caseras preparadas especialmente para la ocasión, por la cocinera, Stella Rivero. Entre risas, entrevistas y muestras de afecto, el reconocimiento se convirtió en una experiencia inolvidable para los niños y para quienes diariamente tienen la responsabilidad de informar a la comunidad.

Una mañana distinta que dejó en evidencia que el periodismo también puede enseñarse desde la curiosidad, la escucha y las ganas de aprender, valores que estuvieron presentes en cada rincón del Hogar del Niño, con ñiños inquietos, cariñosos y dispuestos a aprender y compartir jugando y respetenato. Todo un ejemplo a considerar.