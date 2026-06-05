La Cámara de Comercio homenajeó a la prensa y anticipó las actividades por su centenario

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En un encuentro realizado en la sede de la institución, la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio agasajó este viernes a periodistas y comunicadores de la ciudad, en el marco de la celebración del Día del Periodista. La reunión sirvió además para compartir detalles de las actividades que se desarrollarán durante este año tan especial para la entidad, que el próximo 3 de octubre cumplirá cien años de vida.

El presidente de la institución, Diego Baztarrica, agradeció el acompañamiento permanente de los medios de comunicación y destacó la importancia de la tarea periodística para dar visibilidad a las acciones que impulsa la Cámara.

“Queríamos juntarnos con ustedes porque es importante la difusión que hacen de los eventos y de todas las participaciones que tiene la Cámara en distintas actividades. Nos parecía fundamental reconocerlos en este año tan especial, en el que además estamos celebrando nuestro centenario”, expresó.

Un año cargado de actividades

Baztarrica detalló que la agenda 2026 contempla numerosas propuestas de capacitación orientadas a comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

Entre ellas destacó la presentación de la economista Lara López Calvo, quien ofrecía minutos despues una charla sobre economía y finanzas, y anticipó que en septiembre se prevé la visita del economista Gustavo Lazzari.

Asimismo, adelantó que se desarrollarán encuentros vinculados a la sucesión y continuidad de las empresas familiares, una temática de especial interés para la realidad empresarial de Nueve de Julio, así como jornadas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y los aspectos legales relacionados con su incorporación al mercado de trabajo.

Dentro de los eventos más importantes del año, mencionó además la inauguración formal de la denominada “Casa del Centenario”, la participación en la Exposición Rural y la realización del Congreso de Transformación Digital o Congreso de Empresas 4.0.

Integración regional y representación institucional

Por su parte, Luis Valinoti destacó el trabajo conjunto que la Cámara desarrolla con entidades empresarias de distintos niveles y valoró el liderazgo de Bartarrica al frente de la institución.

“La Cámara tiene hoy una fuerte participación en todos los ámbitos empresariales, tanto regionales como provinciales y nacionales. Formamos parte del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, de ADIBA, de FEBA y también integramos el Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio”, señaló.

Valinoti explicó que esta participación permite canalizar inquietudes y gestionar soluciones para los sectores productivos de la región.

Preocupación por la situación económica

Consultado sobre los temas que hoy generan mayor preocupación en las entidades empresariales, Valinoti señaló que uno de los principales ejes de trabajo está relacionado con la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.

Indicó que desde la Cámara Argentina de Comercio se vienen realizando gestiones ante ARCA para buscar alternativas y planes de pago que permitan aliviar la situación de muchas pymes que atraviesan dificultades.

“Hay sectores que están atravesando momentos complejos, especialmente algunas ramas industriales como la textil. Estamos en una etapa de cambios estructurales donde hay actividades que se adaptan mejor y otras que enfrentan mayores dificultades”, explicó.

No obstante, destacó que las entidades empresarias acompañan los procesos de transformación económica, aunque reconoció que “la microeconomía está viviendo momentos difíciles y requiere acompañamiento”.

Cercanía con comerciantes e industriales

Diego Baztarrica remarcó que la Cámara mantiene una relación permanente con comerciantes, industriales y prestadores de servicios de la ciudad.

“Tenemos las puertas abiertas para todos. Muchas veces el contacto se genera a través de las capacitaciones, pero también recibimos consultas y propuestas de manera constante. Hoy las redes sociales nos permiten un intercambio mucho más rápido y dinámico con nuestros asociados”, indicó.

Concurso de vidrieras por el 9 de Julio

Entre las iniciativas previstas para los próximos meses, la entidad organizará un concurso de vidrieras alusivas al Día de la Independencia.

Los comercios podrán participar enviando fotografías de sus frentes decorados con motivos patrios y posteriormente el público elegirá a los ganadores mediante votación a través de las redes sociales de la institución.

Obras e infraestructura regional

Finalmente, Valinoti se refirió a las gestiones que el Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense viene impulsando en materia de infraestructura.

Entre los temas prioritarios mencionó la necesidad de avanzar en la transformación de la Ruta Nacional 5 en autovía y la continuidad de obras hídricas fundamentales para la región.

“Son proyectos estratégicos para el desarrollo productivo y para la seguridad de quienes transitan la zona. Las gestiones deben continuar porque son demandas históricas de nuestras comunidades”, sostuvo.

El encuentro concluyó con un saludo y un reconocimiento a la labor de los periodistas locales, en vísperas de una nueva celebración del Día del Periodista, destacando el papel de la prensa como puente entre las instituciones y la comunidad.