Ficha Limpia: el debate sobre la ética pública que atraviesa todos los niveles del Estado

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La discusión sobre la calidad institucional volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y reavivó el debate acerca de los requisitos que deben cumplir quienes asumen responsabilidades dentro del Estado.

En ese contexto, desde el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical destacaron la importancia de avanzar en herramientas que fortalezcan la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones. Meses atrás, el espacio presentó un proyecto de ordenanza destinado a establecer criterios vinculados a la ética pública para la designación de funcionarios en cargos de conducción.

La iniciativa parte de la premisa de que la legitimidad de la gestión pública no depende únicamente del cumplimiento de las normas vigentes, sino también de las señales que el Estado brinda a la sociedad a través de sus decisiones políticas y administrativas.

Desde el bloque señalaron que los vecinos esperan que quienes ocupan posiciones estratégicas dentro de la administración pública actúen con responsabilidad, integridad y compromiso con los valores democráticos. En ese sentido, remarcaron que la discusión no debe centrarse en casos particulares, sino en la necesidad de definir estándares institucionales claros y permanentes.

Asimismo, recordaron que el país viene desarrollando desde hace años un amplio debate sobre iniciativas de Ficha Limpia, impulsadas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y mejorar el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes.

Los concejales reconocieron que toda persona tiene derecho a desarrollarse laboralmente dentro del marco legal vigente, aunque advirtieron que el acceso a funciones jerárquicas en el Estado implica una responsabilidad adicional vinculada a la confianza pública y la ejemplaridad en el ejercicio de la función.

Por ello, consideraron necesario promover una discusión seria y responsable sobre los criterios que orientan la selección de funcionarios, entendiendo que la transparencia debe consolidarse como una política de Estado y no limitarse a los períodos electorales.

Finalmente, sostuvieron que el fortalecimiento institucional requiere coherencia entre los principios que se defienden y las decisiones que se adoptan, con el objetivo de construir un Estado más confiable, cercano a la ciudadanía y acorde a las demandas de una sociedad que exige cada vez mayores niveles de integridad en la gestión pública.