Se desarrolla en Nueve de Julio la Colecta Anual de Cáritas en el marco de sus 65 años y los 70 años de Cáritas Argentina

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Con el lema “70 años alentando la esperanza”, comenzó este fin de semana en Nueve de Julio la tradicional Colecta Anual de Cáritas, una propuesta solidaria que moviliza a cientos de voluntarios en todo el país y que, en el distrito, coincide además con los 65 años de vida de Cáritas Nueve de Julio.

Desde temprano, voluntarios, familias, jóvenes, niños, catequistas, scouts, religiosas y miembros de distintas comunidades parroquiales se congregaron en el atrio de la Catedral Santo Domingo de Guzmán para recibir las últimas indicaciones y la bendición de envío antes de salir a recorrer los distintos barrios de la ciudad.

La colecta se realiza bajo la modalidad puerta a puerta, visitando los hogares para recibir donaciones de alimentos no perecederos y aportes económicos destinados a sostener los diferentes programas y proyectos que desarrolla Cáritas durante todo el año.

Los organizadores destacaron que todos los grupos se encuentran debidamente identificados con pecheras, alcancías y vehículos señalizados con el logo institucional, brindando seguridad y confianza a los vecinos que colaboran con esta iniciativa solidaria.

“Hay mucha gente que nos está esperando para donar alimentos o realizar un aporte económico. Todo lo recaudado permite sostener los proyectos de Cáritas y seguir acompañando a quienes más lo necesitan”, señalaba desde un parlante el padre Oscar en nombre de la organización.

Durante el encuentro previo a la salida de los recorridos, también se recordó la importancia de la tarea comunitaria y del compromiso de quienes ofrecen su tiempo para esta acción solidaria. Los voluntarios recibieron recomendaciones sobre los recorridos asignados y las medidas de organización previstas para la jornada.

Además de la colecta domiciliaria, quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias caritas9dejulio, facilitando así la participación de quienes no se encuentren en sus hogares al momento de la visita de los voluntarios.

La actividad se desarrolla simultáneamente en las distintas localidades de la diócesis y en todo el territorio nacional, reafirmando el espíritu de solidaridad que caracteriza a Cáritas desde hace siete décadas.

En Nueve de Julio, la celebración tiene un significado especial, ya que la institución local cumple 65 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad, acompañando a familias, impulsando proyectos sociales y promoviendo iniciativas de integración y desarrollo humano.

Con el mensaje de la esperanza, la solidaridad y el compromiso con los más vulnerables, la colecta vuelve a convocar a toda la comunidad nuevejuliense a sumarse a un gesto concreto de ayuda y fraternidad.