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Mar del Plata se convertirá en el epicentro del debate sobre seguridad vial en la Argentina con la realización del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, una iniciativa organizada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Estrellas Amarillas. El encuentro se desarrollará del 10 al 12 de junio en el Museo MAR y reunirá a especialistas, funcionarios, legisladores, referentes sociales y familiares de víctimas de siniestros viales de todo el país.

La actividad contará con la participación del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien encabezará una agenda orientada a fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, la educación vial y la protección de la vida en calles y rutas. Bajo el lema “Señales de ausencias eternas”, la edición 2025 pondrá el foco en la memoria de las víctimas de siniestros viales y en la necesidad de construir una movilidad más segura y humana.

“Cada estrella amarilla representa una ausencia que nos interpela como Estado. Por eso trabajamos todos los días para fortalecer los controles, la educación vial y las políticas de prevención que permitan salvar vidas”, sostuvo Marinucci al referirse al significado del congreso y al trabajo conjunto con las organizaciones de familiares.

La apertura oficial se realizará el miércoles 10 de junio a las 10 horas y estará encabezada por la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González; y el propio ministro Marinucci.

Durante las tres jornadas se desarrollarán paneles y exposiciones centrados en distintos aspectos de la seguridad vial. Entre los temas destacados figuran Rutas Seguras y Gestión de Datos-Observatorios Viales, con la participación del presidente de AUBASA, José Arteaga; el senador Marcos Pisano; el diputado Roberto Vázquez; y el director del Observatorio de Seguridad Vial, Facundo Coudannes.

Asimismo, uno de los ejes centrales estará dedicado a Justicia y Legislación, donde especialistas y familiares de víctimas debatirán sobre la Reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas. En ese marco expondrán Walter Gorbak, Natalio Nicodemo, María Luján Rey, Viviam Perrone y Silvia González.

La agenda también incluirá espacios vinculados a la semántica y la educación vial, con las presentaciones de Karina Winckler y Juan José Niedfield. Además, la subsecretaria Marcela Passo encabezará la exposición del Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana.

“La seguridad vial no puede depender de campañas aisladas. Necesita planificación, formación, compromiso y un trabajo articulado entre el Estado y la sociedad. Estos espacios nos permiten compartir experiencias, construir consensos y seguir avanzando en políticas que cuiden la vida de los argentinos”, afirmó Marinucci.

Como parte de las actividades especiales, el jueves 11 se realizará un Hackathon intensivo coordinado por Guillermo Pacharoni y Laura Pedernera. La propuesta reunirá mesas técnicas sobre Salud Mental, Educación, Seguridad, Justicia, Observatorios Viales, Periodismo e Infraestructura que perdona errores, con el objetivo de generar nuevas herramientas y propuestas para mejorar la seguridad vial.

En paralelo, desde las 10 hasta las 17 horas, el predio del Museo MAR albergará una Feria Vial Interactiva abierta al público. Allí habrá simuladores de vuelco, circuitos pedagógicos y stands institucionales de organizaciones y organismos vinculados a la temática, entre ellos la Asociación Civil MiNU, la Policía Caminera de Córdoba, cuerpos de Bomberos, agrupaciones de motociclismo y fuerzas de seguridad.

De esta manera, el V Congreso Nacional de Seguridad Vial se consolida como uno de los principales espacios de reflexión, capacitación y construcción de consensos del país, promoviendo el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil para reducir la siniestralidad y salvar vidas en las rutas y calles argentinas.