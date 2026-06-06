Desde este domingo será velado el artista Indio Solari en el Polideportivo Gatica de Avellaneda

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El Polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, Mitre al 5000, será desde este domingo 7 a las 11 hs., el escenario elegido para el velatorio de Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Las puertas del predio permanecerán abiertas para que fanáticos, músicos, artistas y público en general puedan acercarse a brindar su último adiós al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuya trayectoria marcó a varias generaciones y transformó para siempre la cultura popular argentina.

La elección del Polideportivo Gatica responde a las dimensiones y características de un espacio preparado para recibir una importante afluencia de personas. El complejo fue reinaugurado recientemente tras una profunda remodelación que amplió y modernizó sus instalaciones, convirtiéndolo en uno de los centros deportivos más destacados del conurbano bonaerense.

El edificio cuenta con una superficie cubierta de 1.300 metros cuadrados distribuidos en una cancha polifuncional techada de 20 por 40 metros, además de áreas de servicios, sanitarios, vestuarios y gradas. Asimismo, forma parte de un polo deportivo integral junto al Natatorio Avellaneda Olímpica y al EMARD, dos instituciones orientadas al desarrollo del deporte de alto rendimiento.

Se espera que durante toda la jornada miles de miles de admiradores provenientes de distintos puntos del país se acerquen al lugar para rendir homenaje al artista, cuya obra dejó una huella imborrable en la música argentina. Canciones, banderas, flores y mensajes de despedida acompañarán un momento cargado de emoción para quienes siguieron durante décadas el recorrido artístico del músico.

Las autoridades locales coordinarán un operativo especial de tránsito, seguridad y asistencia para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia y facilitar el acceso al predio.

Con una carrera atravesada por discos históricos, recitales multitudinarios y una profunda conexión con su público, el Indio Solari se convirtió en un símbolo cultural que trascendió generaciones. Su despedida promete convertirse en uno de los homenajes más convocantes de la historia reciente de la música argentina.