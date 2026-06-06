Mientras continúan los homenajes, hoy se define dónde despedirán al Indio Solari

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La música argentina atraviesa una jornada de profundo dolor tras la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. El fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció el viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, acompañado por su familia, luego de convivir durante una década con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo había hecho público en 2016, tal como adelantara Cadena Nueve.

La noticia generó una conmoción inmediata en todo el país. Miles de fanáticos se acercaron a las inmediaciones de su vivienda para despedirlo, mientras artistas, dirigentes políticos, deportistas e instituciones expresaron su pesar por la partida de quien marcó a generaciones con su música y sus letras.

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático. Como ocurre habitualmente en estos casos, la Justicia inició una investigación de protocolo, que quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó.

El velatorio será el domingo y hoy se conocerá el lugar

Desde el entorno del músico confirmaron que la despedida pública se realizará mañana, domingo 7 de junio. Sin embargo, el lugar y el horario del velatorio todavía no fueron definidos y se espera que la información sea anunciada durante la jornada de este sábado.

“Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, señalaron desde las redes oficiales vinculadas al artista al comunicar que los detalles serán informados una vez que la familia tome una decisión.

En las últimas horas surgieron distintas alternativas para albergar una despedida multitudinaria. Mientras quedó descartada la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso Nacional por cuestiones de infraestructura y seguridad, el Gobierno nacional se comunicó con la familia para poner a disposición el predio de Tecnópolis. Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial.

También el Club Atlético Huracán ofreció el estadio Tomás Adolfo Ducó como posible escenario para el último adiós al artista, teniendo en cuenta los históricos recitales que Solari brindó allí.

Un legado que marcó a generaciones

Nacido el 17 de enero de 1949, el Indio Solari construyó junto a Skay Beilinson uno de los fenómenos culturales más importantes de la Argentina. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en una referencia ineludible del rock nacional, mientras que su posterior carrera solista consolidó una convocatoria masiva que batió récords de asistencia en todo el país.

Su obra trascendió el ámbito musical para transformarse en un fenómeno cultural y social. Sus canciones acompañaron a varias generaciones y sus recitales se convirtieron en verdaderos rituales multitudinarios.

Homenajes en todo el país

La muerte del Indio provocó una ola de homenajes. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que durante los partidos de este fin de semana se realizará un minuto de silencio en todas las canchas del país.

Clubes como Boca Juniors, Racing, Tigre y numerosas instituciones deportivas publicaron mensajes de despedida, mientras que artistas como Fito Páez, Lali Espósito, Natalia Oreiro y decenas de músicos recordaron su influencia en la cultura argentina.

Desde Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que fundó en 2004, expresaron su conmoción con un breve mensaje: “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer”.

La ciudad de La Plata, donde Solari vivió parte de su juventud y cursó sus estudios, decretó además tres días de duelo en homenaje a una de sus figuras más emblemáticas.

Mientras el país despide a uno de los máximos referentes de su historia musical, miles de seguidores aguardan la confirmación oficial que se conocerá hoy sobre el lugar donde mañana podrán darle el último adiós al Indio Solari.