Murió el Indio Solari, un ícono irrepetible del rock argentino

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Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino, murió este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. El músico atravesaba desde hacía diez años una enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016 y que progresivamente lo alejó de los escenarios.

La noticia generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores que durante décadas convirtieron su obra en un fenómeno cultural sin precedentes. Dueño de un perfil reservado y de una relación distante con los medios tradicionales, Solari construyó una carrera marcada por la independencia artística, letras enigmáticas y una conexión única con su público.

Nacido el 17 de enero de 1949, el Indio fue miembro fundador y voz principal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se transformó en una referencia fundamental del rock nacional desde fines de los años setenta hasta su separación en 2001. Junto a la agrupación editó discos que marcaron a varias generaciones y protagonizó algunas de las convocatorias más multitudinarias de la música argentina.

Tras la disolución de Los Redondos, inició una exitosa carrera solista al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con la que mantuvo intacto su poder de convocatoria. Sin embargo, el avance de la enfermedad de Parkinson lo llevó a reducir progresivamente su actividad pública hasta confirmar su retiro definitivo de los escenarios.

A pesar de sus problemas de salud, Solari continuó vinculado a la creación artística mediante grabaciones, publicaciones y proyectos especiales. Su última aparición pública se produjo en enero de este año, cuando envió un mensaje de agradecimiento al recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

La muerte del Indio Solari cierra uno de los capítulos más trascendentes de la cultura popular argentina. Su legado, construido a través de canciones que trascendieron generaciones y se convirtieron en parte del imaginario colectivo, permanecerá como una referencia ineludible para la historia del rock nacional.