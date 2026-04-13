Matías Losinno: “Hay gente que hace y gente que solo habla: la cooperativa no está en rojo, hace e impulsa”

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El presidente de la CEyS Mariano Moreno, Matías Losinno, realizó un extenso descargo público en el que negó que la cooperativa atraviese una crisis económica, cuestionó duramente al concejal Luis Moos y explicó en detalle la situación judicial con CAMMESA.

Durante una entrevista en ‘Despertate‘ el programa líder de la mañana de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Losinno afirmó: “Hay gente que hace y gente que solo habla, y algunos hablan sin fundamento incluso cuando se les muestra la realidad”.

“No estamos en rojo”: defensa del balance y la gestión

Losinno fue categórico al rechazar versiones sobre un supuesto déficit:

“Hace años que tenemos balances positivos. El último ya fue realizado y será tratado en asamblea. Si la cooperativa estuviera en rojo, no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo”.

En ese sentido, remarcó que la actividad de la institución es visible en la comunidad: mejoras edilicias, acompañamiento a escuelas, arreglo de caminos y nuevos servicios.

“Basta con pasar por la cooperativa para ver cómo está. No se sostiene una estructura así si los números fueran negativos”, afirmó.

Además, subrayó que durante el último año se concretaron múltiples acciones sociales:

“Si realmente estuviéramos en crisis, no podríamos ayudar a la comunidad como lo hicimos”.

Cruces políticos: “No les interesa la verdad”

El presidente de la CEyS apuntó directamente contra sectores de la oposición local, especialmente contra Moos, a quien acusó de mentir públicamente.

“Dicen que no fueron invitados a reuniones cuando tengo las pruebas de que sí lo fueron. No les interesa conocer la realidad porque no les sirve para su forma de hacer política”, lanzó.

Según explicó, desde la cooperativa se convocó a concejales a reuniones informativas con abogados para explicar la causa con CAMMESA, pero estos no asistieron.

“Después van a los medios y dicen otra cosa. Eso es lo que duele: la desinformación”, agregó.

También denunció un clima de fuerte tensión institucional:

“Se han visto insultos dentro del Concejo Deliberante. Ese no es el nivel que la sociedad espera de sus representantes”.

La causa con CAMMESA: “No somos deudores, somos acreedores”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el conflicto judicial con CAMMESA. Allí, Losinno intentó simplificar un tema que calificó como “muy técnico”.

Explicó que la cooperativa se sumó a una acción colectiva contra el Estado nacional, basada en el impacto de más de dos décadas de congelamiento tarifario.

“Durante años nos obligaron a vender la energía a valores que no cubrían los costos. Es como comprar a 8 y vender a 8,10 teniendo que pagar todos los gastos con eso. Es imposible sostener cualquier actividad así”, ejemplificó.

Según indicó, existen fallos judiciales en primera instancia y en cámara que reconocen esta situación, y el caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema.

En esa línea, cuestionó que CAMMESA haya iniciado juicios ejecutivos contra la cooperativa:

“Hay una orden que indica que no se deberían iniciar esas ejecuciones hasta resolver la cuestión de fondo. Por eso decimos que la lectura que hacen algunos es parcial”.

Y reforzó su postura:

“Si este juicio se resuelve favorablemente, estamos hablando de recursos muy importantes que se podrían transformar en obras para la comunidad”.

Falta de diálogo y crítica al funcionamiento institucional

Losinno también planteó dificultades para construir consensos políticos:

“Si vamos al Concejo, no van. Si los invitamos, no vienen. Así es muy difícil trabajar en conjunto”.

En ese marco, cuestionó decisiones como impedir el ingreso de documentación a una sesión: “La sociedad pide transparencia, pero cuando querés mostrar los papeles, no te dejan. Eso genera una imagen muy negativa”.

Además, vinculó el conflicto político con intereses sectoriales:

“Hay sectores que no quieren que a la cooperativa le vaya bien. Es evidente cuando ves cómo se posicionan”.

Proyectos en marcha: telemedicina, crematorio y energía solar

Más allá del conflicto, el titular de la CEyS destacó una serie de iniciativas que la entidad está desarrollando:

Telemedicina: con una alta demanda inicial, alcanzando decenas de consultas diarias.

con una alta demanda inicial, alcanzando decenas de consultas diarias. Crematorio (cinerario): en proceso de licitación, con más de 140 arquitectos inscriptos en el concurso.

en proceso de licitación, con más de 140 arquitectos inscriptos en el concurso. Parque solar: en etapa final de proyecto, que busca transformar la matriz energética local.

“Estamos permanentemente generando acciones concretas. No son palabras, son hechos”, sostuvo.

Un llamado a la convivencia

En el tramo final de la entrevista, Losinno bajó el tono y apeló a la reflexión política:

“La sociedad está cansada de la confrontación permanente. Necesitamos diálogo, respeto y construcción”.

También vinculó el clima social con el ejemplo de los dirigentes:

“Si los que tienen responsabilidades públicas se insultan, no podemos esperar otra cosa de la comunidad”.

Y cerró con una definición clara:

“Si realmente queremos que 9 de Julio crezca, tenemos que dejar de destruir y empezar a construir entre todos”.