Provincia denuncia faltantes de vacunas y crece la preocupación sanitaria

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La tensión entre el Gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo, esta vez por la provisión de vacunas. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que el Gobierno nacional no envió la totalidad de las dosis comprometidas, lo que genera faltantes en distintos distritos de la provincia y complica el cumplimiento del calendario oficial de vacunación.

“Después de semanas de faltantes, el Gobierno nacional envió una parte de las vacunas antigripales adeudadas. Llegaron dosis, pero no todas: todavía falta y esto no resuelve el problema de fondo”, expresó Kreplak a través de su cuenta de X.

El funcionario provincial remarcó que no se trata de un problema nuevo. A fines de abril, la Provincia ya había formalizado un reclamo por la demora en la entrega de nueve vacunas, varias de ellas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación y de aplicación obligatoria.

Cuáles son las vacunas que faltan

Según detalló el ministro, las principales vacunas con faltantes en todo el país son la triple viral y la pediátrica contra el Covid-19, esta última sin entregas desde hace aproximadamente un año.

Además, la vacuna gamma antivaricela —destinada a embarazadas y personas con compromiso inmunológico— no tiene fecha prevista de regularización, lo que genera especial preocupación en el sistema sanitario bonaerense.

En tanto, la vacuna contra el meningococo será cubierta durante mayo con stock provincial, mientras que otras dosis antigripales continúan llegando de forma parcial.

Este año, la campaña de vacunación antigripal se adelantó debido a la previsión de una circulación temprana del subclado K de la influenza A (H3N2), lo que volvió aún más urgente la distribución de dosis.

Faltantes en hospitales y vacunatorios

La escasez ya impacta de manera directa en hospitales y salas de vacunación del conurbano bonaerense. En San Martín, por ejemplo, se recibió apenas un tercio de las dosis esperadas, mientras que en Tigre llegó solo el 15% de lo necesario.

En La Plata también se registran inconvenientes: aunque en farmacias particulares hay disponibilidad para la venta, afiliados de PAMI e IOMA denuncian dificultades para acceder a las vacunas a través de sus coberturas.

“En este tiempo hubo muchas oportunidades perdidas: personas que fueron a vacunarse y no pudieron completar su esquema, o directamente no pudieron vacunarse por la falta de dosis”, lamentó Kreplak.

Reclamo a Nación

Desde la administración bonaerense sostienen que hoy hay “algunas pocas vacunas disponibles”, pero advierten que la falta de envíos por parte de Nación impide garantizar el acceso equitativo a toda la población.

Por eso, Kreplak instó a los vecinos a acercarse a los vacunatorios para consultar disponibilidad y completar los esquemas cuando sea posible, aunque insistió en que la solución de fondo depende de la regularización de las entregas.

“Necesitamos que se normalicen los envíos para garantizar el acceso de todos”, concluyó el ministro.