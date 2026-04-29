Fuerte reclamo de intendentes a Pettovello por fondos para comedores y escuelas

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Intendentes bonaerenses, acompañados por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se movilizaron este miércoles hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar a la ministra Sandra Pettovello el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados a garantizar la asistencia alimentaria de millones de chicos en la provincia de Buenos Aires.

La protesta se produjo luego de un reclamo similar realizado ante el Ministerio de Economía y tuvo como eje principal la exigencia de recursos para sostener el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los comedores comunitarios, en un contexto de creciente demanda social y fuerte deterioro económico.

La delegación bonaerense tenía previsto entregar una nota firmada por intendentes y funcionarios del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, por decisión de Pettovello, la Policía Federal mantuvo cerradas las puertas de la Casa Patria Libertad, dependencia de la cartera nacional, por lo que los dirigentes debieron trasladarse hasta la sede ubicada sobre la avenida 9 de Julio.

“Venimos a pedir que la ministra Pettovello cumpla con sus deudas. El aumento que planea el presupuesto de Capital Humano para el Servicio Alimentario Escolar es del 4% y la inflación supera ampliamente ese número. Viven en otra realidad y nosotros les pedimos que se hagan cargo”, expresó Larroque, rodeado de los intendentes presentes.

Al llegar al lugar, los dirigentes se encontraron además con un cartel de grandes dimensiones colocado sobre una de las puertas del edificio, con fuertes críticas hacia la administración provincial. “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, decía el mensaje. Larroque calificó la situación como “una provocación”.

El documento impulsado por el PJ bonaerense advirtió sobre un “desfinanciamiento inédito” que, según señalaron, se combina con “indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios”.

El reclamo se da pocos días después de que la Provincia resolviera reforzar con fondos propios la asistencia alimentaria, aunque suspendiendo el programa MESA, que complementaba la ayuda escolar mediante la entrega de alimentos secos a estudiantes, en medio de la disputa con Nación por su financiamiento.

Antes de la movilización, los jefes comunales se concentraron en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, donde firmaron la nota de recljo. Allí estuvieron la mayoría de los intendentes alineados con Kicillof, mientras que los sectores más cercanos al kirchnerismo se dirigieron directamente a la sede porteña.

Entre los presentes estuvieron Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelson Sombra (Azul) y Waldemar Giordano (Colón), entre otros.

“No miran a la gente, miran números. ¿Cuándo viste a Milei en una escuela, en un comedor o en algún barrio del país?”, cuestionó Magario, quien remarcó que la actual situación social no se veía “desde hace muchos años”. “Hoy es cuando más debería estar invirtiendo este Ministerio y no lo hace”, agregó.

Por su parte, Espinoza también apuntó contra la política económica del Gobierno nacional. “Milei el año pasado le dio 90 mil millones de pesos a Marcos Galperin, de Mercado Libre, en exenciones fiscales, y a nosotros nos faltan 80 mil millones para garantizar la comida de los chicos. No se juega con la comida de los chicos de las escuelas”, afirmó.

La movilización volvió a poner en escena la disputa entre la Provincia y la Nación por el financiamiento de programas sociales y dejó expuesta la tensión política en torno a la asistencia alimentaria en uno de los momentos más delicados para los sectores vulnerables.