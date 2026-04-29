Se abren las inscripciones para taller recreativo destinado a niñas y niños con discapacidad

Ya se encuentra abierta la inscripción para un nuevo taller lúdico-recreativo gratuito destinado a niñas y niños con discapacidad de entre 6 y 11 años de edad.
La iniciativa comenzará el martes 5 de mayo y se llevará adelante de manera semanal en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, en el horario de 10:30 a 11:30 horas.
El espacio fue pensado como una propuesta inclusiva que permita a las infancias compartir experiencias, fortalecer vínculos y desarrollar habilidades a través del juego y distintas actividades recreativas adaptadas a sus necesidades.
Las inscripciones deben realizarse de manera presencial en la dirección de Discapacidad, ubicada en Balcarce Nº 735, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.
Para completar el trámite, será necesario presentar fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y del DNI.
Desde el área se recordó que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las familias interesadas acercarse con anticipación para asegurar su participación.