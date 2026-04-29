Miriángeles Pérez Anca puso en marcha una nueva Escribanía en Nueve de Julio

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Miriángeles Pérez Anca ya transita una nueva etapa profesional en Nueve de Julio. Tras años de estudio, preparación y espera, fue designada como escribana titular del Registro N.º 13, una vacante que permanecía sin cubrir desde hacía mucho tiempo y que ahora vuelve a prestar servicio en la ciudad.

Desde muy joven tuvo claro cuál era su objetivo. Aunque primero debió estudiar Abogacía, requisito obligatorio para luego acceder a la carrera notarial, su verdadera vocación siempre estuvo orientada a la escribanía.

“Me fui a estudiar sabiendo que quería ser escribana. La abogacía fue el paso previo necesario, pero mi meta siempre estuvo puesta en este camino”, contó.

Se recibió en 2014 y desde entonces comenzó una larga etapa de formación, capacitaciones y trabajo constante. Durante once años sostuvo el mismo objetivo, esperando la apertura del concurso que finalmente llegó en 2023.

“Hubo momentos de cansancio y dudas, pero nunca dejé de prepararme. Siempre seguí apostando a este sueño”, explicó.

El concurso se realizó en 2024 y constó de una evaluación escrita anónima y una instancia oral presencial. Miriángeles destacó la transparencia del sistema y el acompañamiento del Colegio de Escribanos.

Después de aprobar ambas etapas, la designación oficial llegó este año a través del Ministerio de Justicia bonaerense, permitiéndole asumir formalmente la titularidad del registro.

Más allá de la firma de escrituras, explicó que el trabajo del escribano abarca muchas más áreas de la vida cotidiana de las personas.

“El escribano no solo interviene en una compraventa. También trabaja en sucesiones, donaciones, planificación familiar, empresas familiares y en muchas decisiones importantes que ayudan a prevenir conflictos futuros”, señaló.

En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención jurídica, algo que muchas veces queda relegado hasta que aparece un problema.

“La gente suele llegar cuando el conflicto ya está instalado, pero muchas situaciones podrían resolverse antes con asesoramiento y organización”, afirmó.

Hija de médicos y sin tradición familiar directa dentro del notariado, Miriángeles construyó su carrera desde la convicción personal y el esfuerzo propio. Aunque su padre tuvo un breve paso por una escribanía en su juventud, fue ella quien decidió seguir ese camino con determinación.

Durante los últimos años también trabajó en una escribanía local, experiencia que considera fundamental en su formación profesional al tiempo que agradeció a las profesionales que le abrieron las puertas.

“Fue una verdadera escuela. Me permitió aprender desde adentro cómo funciona la profesión y sostener el estudio mientras esperaba el concurso”, recordó.

Su nueva oficina funciona en La Rioja 964, entre Corrientes y Santa Fe, en pleno centro de la ciudad. Allí atiende de 9 a 13 y de 14:30 a 17 horas.

Aunque todavía restan algunos detalles de inauguración formal, la escribanía ya abrió sus puertas y comenzó a recibir consultas y trámites.

Con serenidad y entusiasmo, Miriángeles Pérez Anca inicia así una nueva etapa que combina vocación, esfuerzo y compromiso con la comunidad de Nueve de Julio.