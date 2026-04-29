Mariano Navone y Matteo Berrettini juegan el primer duelo en el Sardegna Open en Cagliari

El ATP Challenger 175 de Cagliari 2026 ya vive uno de sus cruces más atractivos: Mariano Navone se medirá este miércoles 30 de abril con Matteo Berrettini en la segunda ronda del Sardegna Open, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Tennis Club Cagliari, en la isla de Cerdeña.

Navone, nacido en Nueve de Julio y ubicado en el puesto 45 del ranking ATP, llegó a Italia como máximo favorito del torneo y principal preclasificado del cuadro. Además, guarda un gran recuerdo de este certamen, ya que fue campeón en 2024 y ahora busca repetir aquella consagración.

Del otro lado estará Berrettini, actual número 92 del mundo, ex Top 10 y una de las grandes figuras del tenis italiano. El romano intenta recuperar terreno en el circuito y jugar en casa representa una motivación extra para volver a pelear en los primeros planos.

El choque entre ambos aparece como uno de los más destacados de toda la semana en Cagliari, no solo por el nivel de los protagonistas sino también por lo que representa en la antesala de la gran gira europea sobre arcilla.

Aunque se trata de un ATP Challenger 175, el nivel del cuadro principal tiene jerarquía de ATP Tour. También participan el polaco Hubert Hurkacz, ex número 6 del mundo, y el joven italiano Federico Cina, una de las promesas del tenis local.

El torneo se disputa del 28 de abril al 3 de mayo y reparte 272.720 euros en premios, además de 175 puntos ATP para el campeón, una cifra muy valiosa pensando en el ranking rumbo a Roma y Roland Garros.

Navone quiere volver a reinar en Cerdeña

Para Mariano Navone, este torneo tiene un valor especial. No solo defiende prestigio en una superficie que domina, sino que vuelve a una sede donde ya supo levantar el trofeo y consolidarse como uno de los mejores jugadores sudamericanos sobre polvo de ladrillo.

Ahora, el desafío será mayúsculo: superar a Matteo Berrettini en territorio italiano y dar otro paso firme hacia una nueva semana inolvidable en Cagliari.