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Mariano Navone se despide del Open de Madrid tras un gran esfuerzo ante Zverev

El joven nuevejuliense tras ir perdiendo el primer set, un valiente segundo set que le permitió imponerse 6-3, finalmente se retiró del torneo tras perder el tercer set, 6-3

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El joven tenista de Nueve de Julio, Mariano Navone, se despidió del Open de Madrid tras enfrentarse al número 3 del mundo, Alexander Zverev, en su segundo partido del torneo.

El primer set mostró la experiencia del alemán, que se impuso con claridad 6-1, mientras Navone parecía estudiar a su rival y adaptarse a su estilo de juego. Sin embargo, el segundo set fue completamente distinto. Con mayor confianza, mejorando su saque y sus devoluciones, Navone tomó la iniciativa y logró imponerse 6-3, demostrando que podía competir al más alto nivel.

El tercer set volvió a favorecer a Zverev, quien con tiros rápidos y consistentes tomó ventaja 3-0. A pesar de algunos destellos de buen tenis por parte del argentino, el alemán cerró el set 6-3 y avanzó en el torneo, mientras Navone se retiraba del certamen.

A pesar de la derrota, la actuación de Navone dejó una buena impresión. Con apenas 75° en el ranking mundial, el tenista de Nueve de Julio mostró determinación y capacidad para enfrentarse a rivales de élite, dejando en claro que su futuro en el tenis es prometedor.

Navone regresará a competir en próximos torneos con la experiencia adquirida frente a uno de los mejores del circuito mundial.

 

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