Mariano Navone se despide del Open de Madrid tras un gran esfuerzo ante Zverev

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El joven tenista de Nueve de Julio, Mariano Navone, se despidió del Open de Madrid tras enfrentarse al número 3 del mundo, Alexander Zverev, en su segundo partido del torneo.

El primer set mostró la experiencia del alemán, que se impuso con claridad 6-1, mientras Navone parecía estudiar a su rival y adaptarse a su estilo de juego. Sin embargo, el segundo set fue completamente distinto. Con mayor confianza, mejorando su saque y sus devoluciones, Navone tomó la iniciativa y logró imponerse 6-3, demostrando que podía competir al más alto nivel.

El tercer set volvió a favorecer a Zverev, quien con tiros rápidos y consistentes tomó ventaja 3-0. A pesar de algunos destellos de buen tenis por parte del argentino, el alemán cerró el set 6-3 y avanzó en el torneo, mientras Navone se retiraba del certamen.

A pesar de la derrota, la actuación de Navone dejó una buena impresión. Con apenas 75° en el ranking mundial, el tenista de Nueve de Julio mostró determinación y capacidad para enfrentarse a rivales de élite, dejando en claro que su futuro en el tenis es prometedor.

Navone regresará a competir en próximos torneos con la experiencia adquirida frente a uno de los mejores del circuito mundial.