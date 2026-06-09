Acuerdos para el Futuro: la juventud radical de la cuarta sección fijó su agenda de largo plazo

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La Mesa de la Juventud Radical de la Cuarta Sección Electoral presentó oficialmente el documento denominado “Acuerdos para el Futuro”, una iniciativa que busca establecer consensos internos y definir una agenda de largo plazo para afrontar los desafíos que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

En el texto, los dirigentes juveniles sostienen que la juventud es uno de los sectores más afectados por la crisis de representación que atraviesan los partidos políticos tradicionales y advierten sobre el creciente distanciamiento entre la política y la sociedad.

“Somos conscientes de que nuestra generación debe asumir el desafío de reconstruir un vínculo desgastado con la sociedad, recuperando una visión desarrollista con perspectiva de largo plazo”, señalaron.

El documento reconoce además que la Unión Cívica Radical no ha logrado en los últimos años construir propuestas de manera uniforme, situación que, según expresan, contribuyó al desencanto y a la pérdida de identificación de muchos jóvenes con la actividad partidaria.

Ante este escenario, la organización plantea la necesidad de construir consensos que fortalezcan al partido y consoliden una dirigencia juvenil con capacidad de interpretación de las demandas sociales, vocación transformadora y coherencia institucional.

Los ejes centrales

La propuesta se estructura en cuatro grandes áreas: Estado y progreso; equilibrio fiscal y desarrollo productivo; seguridad, orden público y justicia; y modernización y calidad institucional.

En materia de Estado y progreso, la Juventud Radical plantea la defensa de trabajadores, productores, emprendedores y sectores medios, además de sostener la presencia estatal en áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, infraestructura, conectividad, acceso a la justicia y cuidado ambiental.

Asimismo, propone la implementación de programas territoriales orientados a jóvenes que buscan estudiar, capacitarse o acceder a su primer empleo, junto con políticas destinadas a combatir la informalidad laboral y promover la generación de empleo privado genuino.

Respecto de la economía, el documento expresa su adhesión a una visión basada en el equilibrio fiscal y la responsabilidad administrativa como condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible. También impulsa una distribución más eficiente de los recursos provinciales, el fortalecimiento de programas productivos y una reducción de la presión impositiva sobre la industria, el comercio, el campo y las pequeñas y medianas empresas.

En el apartado referido a seguridad y justicia, los jóvenes radicales promueven un programa integral de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, acompañado por una mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad y una fuerte presencia territorial del Estado. Además, reclaman una Justicia independiente, ágil y accesible que garantice el cumplimiento de la ley y contribuya a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, el documento propone avanzar en la modernización estatal mediante la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de gestión que permitan reducir la burocracia y simplificar trámites. También plantea impulsar reformas políticas, electorales y constitucionales orientadas a fortalecer la transparencia, la participación democrática y los mecanismos de control público.

Desde la Mesa de la Juventud Radical de la Cuarta Sección señalaron que el documento no constituye una agenda coyuntural, sino una serie de bases programáticas que aspiran a consolidarse como políticas de Estado. “Ninguna reconstrucción es posible sin ideas claras, vocación de transformación y compromiso con el crecimiento de la Provincia de Buenos Aires”, concluye el texto.