Educación Financiera: tu dinero puede crecer mientras dormís

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En tiempos donde el bolsillo manda y la inflación no da tregua, dejar la plata “quieta” en la cuenta corriente o en la caja de ahorros es, sencillamente, perder poder adquisitivo día a día. Hoy, las herramientas digitales permiten que, desde tu celular, puedas poner a trabajar tus pesos.

¿Qué es un Fondo Común de Inversión (FCI)?

Para explicarlo de forma simple: un FCI es como una “vaquita” comunitaria. Muchos ahorristas aportan su dinero y un grupo de profesionales (administradores) lo invierte en distintos instrumentos, como plazos fijos, bonos o acciones. La gran ventaja es que no necesitas ser un experto en finanzas para participar; el experto es quien maneja el fondo por vos.

El nuevo “Fondo 24/7” del Banco Provincia

Recientemente, el Banco Provincia lanzó una actualización clave en su producto: el fondo 1822 Raíces Ahorro Pesos, ahora conocido como el “Fondo 24/7”.

¿Cuál es la novedad? Antes, si querías rescatar tu dinero de un fondo, tenías que hacerlo en días hábiles y horarios bancarios. Con este nuevo sistema, el Banco Provincia permite suscribir y rescatar fondos las 24 horas, los 7 días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados.

¿Para qué sirve? Es ideal para el dinero del “día a día”. Por ejemplo, si cobraste el sueldo y tenés que pagar el alquiler recién en cinco días, podés poner ese dinero en el fondo. Te genera intereses diarios y, si un domingo a la noche necesitas la plata para una urgencia o una compra, la rescatas y se acredita en tu cuenta al instante. Cabe aclarar que esta herramienta no está disponible en la billetera virtual Cuenta DNI, sino que se puede realizar del BIP (Banca Internet Provincia).

La diferencia entre “manejar la caja” y “hacer crecer el capital”

Es fundamental entender que productos como el “Fondo 24/7” son herramientas de liquidez inmediata. Sirven para que el dinero que vas a usar mañana o la semana que viene no se desvalorice.

Sin embargo, si hablamos de los excedentes de una PYME o de ahorros que no vas a tocar por varios meses, la estrategia debe ser otra.

Para el movimiento diario: El fondo del banco es una herramienta que tenés a mano.

El fondo del banco es una herramienta que tenés a mano. Para inversión real: Lo ideal es abrir una cuenta de bolsa (cuenta comitente). Estas cuentas, administradas por idóneos en el mercado de capitales, permiten acceder a instrumentos con rendimientos potencialmente superiores a un fondo bancario básico, como bonos corporativos (ONs), letras del tesoro o Cedears. Un profesional idóneo puede asesorarte según el perfil de tu empresa o tus objetivos personales, optimizando la rentabilidad de forma estratégica.

En economía, el costo más alto es el de no hacer nada. El Fondo 24/7 del Banco Provincia es un instrumento para que el dinero del día a día no pierda valor y esté siempre disponible. Pero para excedentes mayores o fondos de tu PYME, la clave es subir un escalón: una cuenta de bolsa con asesoramiento idóneo permite una estrategia real de crecimiento.

Administrar el gasto es necesario, pero invertir con inteligencia es lo que marca la diferencia. En tiempos de billeteras digitales, la premisa es clara: hacer que cada peso cuente.

Igualmente, toda estrategia implica un riesgo por lo que debes asesorarte con un profesional idóneo en este tema, antes de tomar cualquier decisión de inversión, ya que cada persona cuenta con un perfil de riesgo diferente, y los activos financieros deben ser elegidos en base al mismo.

Aviso Legal y Regulatorio: El contenido de este artículo es de carácter puramente informativo y de interés general. No constituye una recomendación de inversión, ni una oferta de venta o solicitud de compra de valores negociables. Se deja constancia de que el autor y este medio no realizan asesoramiento financiero en los términos de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales. Los rendimientos pasados de los Fondos Comunes de Inversión no garantizan resultados futuros. Se recomienda a los interesados consultar con un Asesor Idóneo inscrito en el Registro de la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de tomar cualquier decisión que afecte su patrimonio.