La Corte bonaerense pidió cubrir vacantes y avanzar con la independencia económica judicial

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En un acto institucional encabezado por su presidente, Sergio Gabriel Torres, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a avanzar de manera urgente en la cobertura de vacantes del máximo tribunal provincial y presentó formalmente el Proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

La actividad se desarrolló este martes en la Sala de Audiencias de la SCBA y contó con la presencia del vicepresidente del Tribunal, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el procurador general, Julio Conte-Grand, además de representantes de distintos sectores del sistema judicial y académico.

Durante su intervención, Torres remarcó que la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte —que actualmente funciona con solo tres integrantes de un total de siete— “no es una cuestión diferible ni accesoria”, sino una condición esencial para garantizar el correcto funcionamiento institucional del Poder Judicial.

“El gobierno del Poder Judicial, la coherencia de su dirección estratégica y la legitimidad de sus decisiones requieren una Corte plenamente integrada”, sostuvo el magistrado, al advertir que el actual esquema resulta insuficiente para afrontar las demandas del sistema judicial bonaerense.

En ese sentido, afirmó que postergar las designaciones implica debilitar el sistema judicial, mientras que avanzar en ellas representa un fortalecimiento del Estado de Derecho.

Por ello, y en representación del Tribunal, exhortó tanto al Poder Ejecutivo provincial como al Poder Legislativo —a través del Senado bonaerense— a que impulsen con urgencia el proceso de cobertura de vacantes para restituir la integración plena de la Corte con sus siete miembros, tal como lo establece la Constitución provincial y la legislación vigente.

Impulso a la autarquía judicial

En el mismo acto, Torres presentó el proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial, una iniciativa que busca consolidar la independencia institucional mediante una administración financiera propia.

El titular de la SCBA subrayó que la autarquía judicial no debe interpretarse como una concesión política ni como un privilegio corporativo, sino como el cumplimiento de una manda constitucional vinculada directamente con la división de poderes, la tutela judicial efectiva y la propia Constitución bonaerense.

“La autarquía judicial está ligada a la esencia republicana del sistema institucional y a la garantía de un servicio de justicia verdaderamente independiente”, expresó.

Asimismo, destacó que el proyecto fue construido a partir de un amplio consenso institucional y sectorial, con la participación de la Suprema Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de abogados provinciales.

También recibió la adhesión de distintos poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

Amplio respaldo institucional

Durante el acto rubricaron el proyecto de ley el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo; la presidenta de la Comisión de Funcionarios de esa entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo.

La convocatoria reunió además a representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal, integrantes de otros órganos jurisdiccionales provinciales, funcionarios y trabajadores judiciales.

La jornada dejó en evidencia la preocupación institucional por la situación actual de la Suprema Corte y consolidó un fuerte respaldo al reclamo por una justicia provincial con mayor previsibilidad, estabilidad e independencia presupuestaria.